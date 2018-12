Die wirtschaftliche Macht der Alibaba Group Holding Limited (kurz "Alibaba Group") zeigte sich neulich z.B. daran, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Regierung von Belgien (Bundesregierung Belgiens) geschlossen hat. Laut der Alibaba Group ging es dabei um ein "Memorandum of Understanding for the eWTP". Was damit gemeint ist, erläutert die Alibaba Group sinngemäß so: Es soll Handel über eine Plattform-Initiative namens "Electronic World Trade Platform" (kurz "eWTP") gefördert werden. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...