Der Aktienkurs fiel in den letzten Tagen unter den gleitenden Durchschnitt (100) und liegt derzeit in der unteren Hälfte des Bollinger Bands. Der gleitende Durchschnitt (200) befindet sich etwas über dem Bollinger Band und daher auch über dem Kurs der Tencent-Aktie. Der Relative Stärke Index ist hier sehr zentral angeordnet und wird so schnell wohl in keinen der beiden Extrembereich eintreten.

Im 4-Stundenchart kam es zu einem neuen Tiefpunkt!

Der Kurs fiel hier zuletzt unter das Bollinger ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...