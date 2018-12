Edimburgo (ots) - Il Fortissimo Marketplace (https://www.fortissimo-project.eu/) non ha costi di registrazione, offre un accesso rapido, on-demand e pay-per-use a servizi HPC (High Performance Computing). Abbina i fornitori di servizi alle esigenze degli utenti, occupandosi delle configurazioni, della gestione dei progetti e della fatturazione. Tali servizi eliminano la necessità di investire in hardware e software, con conseguente riduzione di costi e tempi.



Mentre l'HPC è a disposizione delle grandi imprese, i costi per la proprietà e la manutenzione di un'infrastruttura adeguata vanno al di là delle capacità finanziarie delle PMI. Il Fortissimo Marketplace consente a tali aziende di essere competitive a livello globale e più redditizie attraverso l'uso di servizi di simulazione e "big data" che sfruttano un'infrastruttura HPC Cloud per ottenere la massima efficienza economica.



Al centro del progetto Fortissimo ci sono 79 storie di successo che documentano l'uso e i vantaggi dei servizi HPC basati su cloud per la simulazione avanzata e l'analisi dei dati. Questi hanno dato luogo a una serie di servizi commercialmente rilevanti che funzionano su un'infrastruttura HPC fornita dai partner del progetto.



Due esempi di casi di successo condotti con successo e pubblicati sono:



- Simulazione di processi di produzione additiva per la produzione di componenti metallici (https://www.fortissimo-project.eu/experiments/804). É stato sviluppato uno strumento efficiente in grado di prevedere lo stato di stress del componente finale, nonché la deformazione del prodotto dovuta al raffreddamento differenziale durante il processo di produzione.



- Ottimizzazione cloud-based di un dispositivo multi-body per ottenere energia dal moto ondoso (https://www.fortissimo-project.eu/experiments/810) Si è dimostrato come un'attività computazionalmente intensive come la modellazione delle onde può essere eseguita in modo efficace ed economico.



Per ulteriori informazioni sul Fortissimo Marketplace contattare: support@fortissimo-project.eu