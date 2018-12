Mainz (ots) - ZDFneo-Programmhinweis



Dienstag, 25.12.



Bitte Zeitkorrektur beachten:



8.05 Allein mit Onkel Buck



(Uncle Buck)



9.35 Kuck mal wer da spricht! (Look Who's Talking)



11.05 Der Grinch



(Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas)



12.40 Twins - Zwillinge



(Twins)



14.20 Kindergarten Cop



(Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen.)



Mittwoch, 26.12.



Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:



10.05 Was im Leben zählt



Familienfilm (vom 26.12.2017)



Miriam Kirsch Petra Schmidt-Schaller



Julchen Kirsch Lara Sophie Rottmann Gregor Thaler Wotan Wilke Möhring Jan Max von Thun Achim Henning August Zirner Lori Nina Gummich Nina Janina Fautz Isabell Maria Weidner Nick Mario Klischies Michael Thomas Loibl Ingrid Sylvana Krappatsch Eberling Fred Stillkrauth und andere



Musik: Martin Probst



Kamera: Peter Döttling Buch: Astrid Ruppert Regie: Vivian Naefe Deutschland 2015



11.30 Der Bergdoktor



Alte Heimat, neue Heimat (ZDF 2.1.2014)



13.00 Der Bergdoktor



Zwei Väter (ZDF 9.1.2014)



14.30 Der Bergdoktor



Zwänge (ZDF 16.1.2014)



("Der Bergdoktor: Königskinder" entfällt. Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen.)



3.50 Neu im Kino



"Die Erscheinung" von Xavier Giannoli



(Weiterer Ablauf ab 3.55 Uhr wie vorgesehen.)



Donnerstag, 27.12.



Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:



13.00 Ich heirate eine Familie . . .



1 + 1 = 5 (1) (vom 18.7.2010)



13.45 Ich heirate eine Familie . . .



1 + 1 = 5 (2) (vom 25.7.2010)



14.35 Ich heirate eine Familie . . .



Der Alltag beginnt (vom 1.8.2010)



20.15 The Saint - Der Mann ohne Namen



(The Saint) (Text und weitere Angaben s. 29.12.2018)



22.00 Kap der Angst (Cape Fear) (Text und weitere Angaben s. 29.12.2018)



0.00 Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast (I Still Know What You Did Last Summer)



1.35 Stille Nacht, mörderische Nacht



(While She Was Out)



2.45 The Glass House



4.25 Brüno



Brüno Sacha Baron Cohen



Lutz Gustaf Hammarsten Diesel Clifford Bañagale O.J. Chibundu Orukwowu Kookus Josh Meyers Mexikanischer Gärtner Roberto Huerta Mexikanische Gärtner Gilbert Rosales



Regie: Larry Charles



USA 2009



5.45- Ein Hund namens Beethoven -7.05 (Beethoven)



(Die Spielfilme "Die Mumie kehrt zurück" und "The Fast and the Furious" werden auf Freitag, 28.12.2018, verschoben, "Die Trauzeugen" entfällt. )



Freitag, 28.12.



Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:



20.15 Die Mumie kehrt zurück



(The Mummy Returns) (Text und weitere Angaben s. 27.12.2018)



22.10 The Fast and the Furious



(Text und weitere Angaben s. 27.12.2018)



23.45 DRUCK (2)



0.10 Unbekannter Anrufer



(When a Stranger Calls)



1.30 Copykill



3.20 Der Klient



(The Client)



5.15 Terra X



Märchen & Sagen Der Rattenfänger und die verschwundenen Kinder



5.55 Immenhof -7.25 Die verhängnisvolle Bürgschaft (ZDF 1.1.1994)



(Die Spielfilme "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" und "2 Fast 2 Furious" werden auf Samstag, 29.12.2018 verschoben, ebenso "Gätjens großes Kino" um 21.50 Uhr; "Neu im Kino" um 5.05 Uhr entfällt.)



Woche 01/19



Samstag, 29.12.



Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderungen beachten:



9.45 Rivalen der Rennbahn



Verdacht (ZDF 15.4.1989)



10.25 Rivalen der Rennbahn



Die Untersuchung (ZDF 22.4.1989)



11.10 Rivalen der Rennbahn



Gewitterwolken (ZDF 29.4.1989)



11.55 Rivalen der Rennbahn



Die Doppelgängerin (ZDF 6.5.1989)



12.40 Ich heirate eine Familie . . .



Der Freund (vom 12.9.2010)



13.25 Ich heirate eine Familie . . .



Der fünfzigste Geburtstag (vom 19.9.2010)



14.10 Ich heirate eine Familie . . .



Schumanns Winterreise (1) (vom 31.10.2010)



14.55 Ich heirate eine Familie . . .



Schumanns Winterreise (2) (vom 7.11.2010)



15.35 Die Schwarzwaldklinik



Mit Geld geht alles (ZDF 7.1.1989)



16.20 Die Schwarzwaldklinik



Gefahr für Udo (ZDF 14.1.1989)



17.00 Die Schwarzwaldklinik



Der zudringliche Patient (ZDF 21.1.1989)



17.45 Die Schwarzwaldklinik



Die Rentnerinitiative (ZDF 28.1.1989)



18.25 Die Schwarzwaldklinik



Herzstillstand (ZDF 4.2.1989)



19.10 Die Schwarzwaldklinik



Arzt unter Verdacht (ZDF 11.2.1989)



19.50 DRUCK (2) (vom 28.12.2018)



20.15 Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor) (Text und weitere Angaben s. 28.12.2018)



21.50 Gätjens großes Kino



(vom 16.12.2018) Deutschland 2018



22.00 2 Fast 2 Furious



(Text und weitere Angaben s. 28.12.2018)



23.35 Wild Christmas



Rudy Duncan Ben Affleck



Gabriel Gary Sinise Ashley Charlize Theron Jack Bangs Dennis Farina Nick James Frain Pug Donal Logue



Regie: John Frankenheimer



USA 2000



1.10 Teufel in Blau



(Devil in a Blue Dress)



2.45 Das siebte Zeichen



(The Seventh Sign)



4.20 Gätjens großes Kino



(ZDF 13.12.2018)



4.40 Bares für Rares - Lieblingsstücke



Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 21.8.2016)



5.40 Immenhof -6.25 Junge Liebe (ZDF 27.1.1994)



(Die Spielfilme "The Saint - Der Mann ohne Namen" und "Kap der Angst" wurden auf Donnerstag, 27.12.2018, vorgezogen. Die Wiederholung von "The Saint - Der Mann ohne Namen" entfällt. )



Sonntag, 30.12.



Bitte Zeitänderungen beachten:



10.10 Rivalen der Rennbahn



Das Zukunftsrennen (ZDF 20.5.1989)



10.50 Rivalen der Rennbahn



Am seidenen Faden (ZDF 27.5.1989)



11.35 Rivalen der Rennbahn



Zerreißprobe (ZDF 3.6.1989)



12.20 Ich heirate eine Familie . . .



Überraschungen (vom 26.9.2010)



13.00 Ich heirate eine Familie . . .



Heimlichkeiten (vom 3.10.2010)



13.45 Ich heirate eine Familie . . .



Krach im Haus (vom 10.10.2010)



14.30 Ich heirate eine Familie . . .



Neuigkeiten (vom 17.10.2010)



15.10 Ich heirate eine Familie . . .



Angi muss sich entscheiden (vom 24.10.2010)



16.00 Die Schwarzwaldklinik



Ein Mädchen in Angst (ZDF 18.2.2.1989)



16.45 Die Schwarzwaldklinik



Rivalen (ZDF 25.2.1989)



17.25 Die Schwarzwaldklinik



Sturz mit Folgen (ZDF4.3.1989)



(Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen.)



Dienstag, 01.01.



Bitte Zeitkorrekturen beachten:



11.05 Nicht nachmachen! mit Bernhard Hoëcker und Wigald Boning (vom 19.9.2013)



11.50 Ich - Einfach unverbesserlich



(Despicable Me)



13.15 Ich, du und der Andere



(You, Me and Dupree)



14.55 ... und dann kam Polly



(Along came Polly)



16.20 Beim ersten Mal



(Knocked Up)



18.20 Notting Hill



(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



