True Leaf Pet startet Markenbotschafterprogramm für Profisportler und Influencer DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung True Leaf Pet startet Markenbotschafterprogramm für Profisportler und Influencer 19.12.2018 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. True Leaf Pet startet Markenbotschafterprogramm für Profisportler und Influencer Durch die Partnerschaft mit Rozaay Management werden Profisportler und Influencer mit einer Liebe für Haustiere als Markenbotschafter für das Unternehmen verpflichtet VERNON, BC - 19. Dezember 2018 - True Leaf Pet, eine Tochter von True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf" oder das "Unternehmen") (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Rozaay Management, einer ergebnisorientierten Markenbotschafteragentur, eine Partnerschaft eingegangen ist, um Profisportler und Influencer in den sozialen Medien, die die Vorteile von Hanf beim Erhalt und Schutz der natürlichen Vitalität ihrer vierbeinigen Gefährten erkennen, als Markenbotschafter für das Unternehmen zu gewinnen. Rozaay Management mit Sitz in Toronto (Kanada) ist eine kreative Marketing- und Markenagentur, die auf den Umgang mit hochkarätigen Talenten und Marken in ganz Nordamerika spezialisiert ist. Gründer Randy Osei, angespornt von seiner Liebe zum Basketball, wollte sich beruflich mit Sport beschäftigen und wurde Verbindungsperson für Profisportler. Davon ausgehend hat er seine Plattform durch den Aufbau von Beziehungen und die Entwicklung von Kampagnen für verschiedene Profisportler und namhafte Marken wie HP Canada, Nike und Maple Leaf Sports and Entertainment ausgebaut. Rozaay Management wird True Leaf dabei unterstützen, ein Markenbotschafterprogramm aufzubauen, wobei Profisportler und andere Influencer, die Haustierliebhaber und echte Fans der legalen Haustierprodukte von True Leaf auf Hanfbasis sind, zu identifizieren und als Botschafter zu gewinnen. "Es war toll, von der Liebe zwischen Profisportlern und ihren Haustieren zu erfahren. Noch erstaunlicher ist es, dass diese Hunde riesige Fangemeinden in den sozialen Medien haben", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Rozaay Management wird uns dabei helfen, mit Markenbotschaftern zusammenzuarbeiten, die wirklich hinter den Werten und Produkten von True Leaf stehen. Dies ist eine optimale Möglichkeit, um unsere Botschaft weltweit zu verstärken. Eine Zusammenarbeit mit den prominenten Sportlern von heute wird True Leafs Stellung als der globale Markenführer des Vertrauens im Bereich Hanf für Haustiere festigen." "Wir freuen uns darauf, True Leaf mit Unterstützung von Influencern der gesamten Welt vorzustellen", sagte Randy Osei, Chief Executive Officer von Rozaay Management. "Wir sind der Ansicht, dass der Erfolg von Marken von ihrer Fähigkeit abhängt, Beziehungen mit Botschaftern aufzubauen, die komplett hinter dem Zweck, den Werten und den Produkten eines Unternehmens stehen. Wir sind zuversichtlich, dass gerade Profisportler eine Verbindung zu True Leaf und seiner Botschaft spüren werden, die darin besteht, die Liebe unserer Haustiere, die uns eine Lebenszeit bedingungsloser Liebe schenken, zu erwidern." True Leaf ist ein Pionier in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln auf Hanfbasis für Haustiere, die beruhigende Wirkung haben, die Gesundheit von Hüfte und Gelenken fördern und die Immun- und Herzfunktion unterstützen. Die True Hemp-Linie des Unternehmens aus funktionellen Snacks, Ergänzungsmitteln auf Ölbasis und Kausticks für Hunde und Katzen sind in mehr als 2.800 Ladengeschäften weltweit sowie im Internet auf Amazon und www.trueleafpet.com erhältlich. Das Unternehmen geht davon aus, Anfang 2019 seinen ersten prominenten Markenbotschafter bekannt geben zu können. Über True Leaf True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. "Return the Love" ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: www.trueleaf.com/pages/investor. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! 