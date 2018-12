München (ots) - Mit TELE 5 nutzt ein weiterer TV-Sender das innovative TV-Werbeformat "Dynamic Ad Insertion" (DAI) von Zattoo. Mit DAI lässt sich nach Zielgruppen segmentierte TV-Werbung direkt in den Live-Stream integrieren. Das von Zattoo entwickelte Format setzen bereits Sport1 und der Internetsender Rocket Beans ein.



Werben ohne Streuverluste und dabei maximale Reichweite ist das Ziel eines jeden Werbetreibenden. Das von Zattoo entwickelte innovative TV-Werbeformat Dynamic Ad Insertion - kurz DAI - bietet dafür eine Lösung. DAI ermöglicht die Einbindung nach Zielgruppen segmentierter TV-Werbung direkt in den Live-Stream, indem bestehende Werbeblöcke in Abstimmung mit den TV-Sendern ersetzt werden. So können TV-Sender ihre Reichweite im Internet monetarisieren und für den Zuschauer wird Werbung deutlich relevanter. Als weiterer TV-Sender nutzt ab sofort TELE 5 Dynamic Ad Insertion, um seine Reichweite für TV-Werbung im Internet zu erhöhen.



"Als TV-Streaming-Anbieter verbindet Zattoo die Vorteile von TV mit denen der digitalen Welt. Das heißt: ein hochwertiges Werbeumfeld kombiniert mit Online-Reichweite und digitalen Targeting-Möglichkeiten", so Oliver Knappmann, Chief Sales Officer bei Zattoo. "DAI ist die intelligente Weiterentwicklung der TV-Werbung. Denn so können wir passende, interessante Werbung ausspielen. Wir freuen uns, dass jetzt auch TELE 5 auf Dynamic Ad Insertion setzt".



"Programmatic TV ist ein weiterer Schritt in die Werbezukunft - deshalb setzen wir neben klassischen TV-Spots auch auf Dynamic Ad Insertion von Zattoo", so Stefan Graf, Leiter Verkauf & Services von TELE 5. "Wir sind von diesem innovativen Format überzeugt und wollen getreu unserer Haltung "Anders ist besser" die Attraktivität von TELE 5 als Kommunikations- und Werbeplatz erhöhen."



Dynamic Ad Insertion (DAI)



Neben Video Ads und Display-Werbung bietet Zattoo auch Programmatic TV, also das programmatische Ausspielen von TV-Werbung. Dazu gehört das von Zattoo entwickelte Format Dynamic Ad Insertion (DAI). Mit DAI lässt sich nach Zielgruppen segmentierte TV-Werbung in Echtzeit in den Live-Stream einbinden. Für die dynamische Einbindung übermittelt der TV-Sender sogenannte Marker an Zattoo, die Werbeblöcke mit Anfang und Ende identifizieren. So wird der framegenaue Austausch eines Werbeblocks oder Spots möglich. Basierend auf einer Zielgruppensegmentierung wird ein passgenaues Targeting vorgenommen und relevante (passende) Werbung ausgespielt.



