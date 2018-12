Die BOC Group, führender, internationaler Hersteller von IT-basierten Managementlösungen erscheint gemeinsam mit ihrer GPM-Suite ADONIS NP im jüngsten Gartner Market Guide für Enterprise Business Process Analysis. Damit knüpft die BOC Group zielstrebig am Erfolg mit Ihrer EAM-Suite ADOIT in den Gartner-Berichten Magic Quadrant und Critical Capabilities für Enterprise Architecture Tools von Oktober 2018 an.

Tobias Rausch, ADONIS Produktmanager, kommentiert: "Wir freuen uns, dass uns Gartner bereits zum zweiten Mal in Folge in seinem Market Guide für Enterprise Business Process Analysis aufgenommen hat. Damit bestätigt sich der Erfolg unseres innovativen Angebots für die Analyse von Geschäftsprozessen, in welches wir in den letzten Jahren stark investiert haben. Als "Representative Vendor" bieten wir mit unserem starken Fokus auf die Geschäftsprozessanalyse Unternehmen eine kraftvolle Unterstützung bei der digitalen Transformation."

Die Business Transformation Suite ADONIS NP ist das Flagschiff-Produkt der BOC Group für das Management und die Analyse von Geschäftsprozessen. Die vollständig webbasierte Management-Suite greift den Kern und das Wesen von GPM auf, und erweitert diesen mit führenden Methoden und Rahmenwerken. So ermöglicht ADONIS NP Unternehmen weltweit, sich den ständig ändernden Herausforderungen eines digitalen Unternehmens zu stellen.

Die GPM-Suite ADONIS NP ist aktuell in der Version 5.5 verfügbar. Interessenten können sich für einen kostenlosen Testlauf mit dem 30-Day Free-Trial registrieren oder hier nähere Details über den Bericht anfragen.

Gartner "Market Guide für Enterprise Business Process Analysis" 19 November 2018: https://www.gartner.com/doc/3893566/market-guide-enterprise-business-process

Gartner Disclaimer

Gartner spricht keine Empfehlungen für die in seinen Publikationen vorgestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und spricht auch keine Empfehlungen aus, die Anbieter mit den besten Bewertungen zu wählen. Die Berichte bilden lediglich die Meinung der Analysten ab und sollten nicht als Tatsache ausgelegt werden. Gartner gibt weder ausdrücklich noch implizit Garantien in Bezug auf diese Studie, noch Garantien hinsichtlich Marktgängigkeit oder Tauglichkeit von Produkten für einen bestimmten Zweck.

Über die BOC Group

Die BOC Group entwickelt Softwareprodukte und Services für eine effektive und umfassende Unternehmensführung in Zeiten der digitalen Transformation. Unsere Stärken liegen im Ausbau der Fähigkeiten für das Unternehmensarchitektur- und Geschäftsprozessmanagement sowie auch in der Verbesserung von Governance, Risk und Compliance, um Unternehmen bestmöglich auf Audits vorzubereiten.

Zu den Kunden, die weltweit auf ADONIS vertrauen, zählen unter anderem Airbus, Allianz, Emerson, Generali, Hilti, Rewe und Telefonica.

Mit Standorten in Athen, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Warschau, Wien und Winterthur stehen wir unseren Kunden mit über 200 Mitarbeitern und mehr als 90 Partnern auf der ganzen Welt beiseite.

