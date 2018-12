Innovative Technologie bekämpft Schuppen, bevor sie sichtbar werden

Genau wie unsere Haut uns signalisiert, wenn ihr etwas fehlt, zeigen uns das auch unsere Kopfhaut und Haare. Frühe und unsichtbare Anzeichen von Schuppen wie Juckreiz, Trockenheit, Irritation und fettige Kopfhaut sowie sichtbare Zeichen wie Flocken oder dehydriertes, sprödes Haar sind die Vorboten von Kopfhautproblemen. Head Shoulders, das meistverkaufte Anti-Schuppen-Shampoo Deutschlands1, weiß als Experte in Sachen Kopfhautgesundheit, dass Kopfhaut genauso viel Pflege und Aufmerksamkeit benötigt wie die Haut an anderen Stellen unseres Körpers. Ab Januar 2019 enthält das gesamte Basis-Sortiment von Head Shoulders eine neue Formel, die erste unsichtbare Anzeichen von Schuppen bereits bekämpft, bevor sie überhaupt entstehen: die von der Hautpflege inspirierte Derma Pure Technologie mit Aktivwirkstoff Pirocton-Olamin. Die Wissenschaftler von Head Shoulders sind sich einig: Hautpflege endet nicht am Haaransatz.

Head Shoulders ist seit jeher auf die Behandlung von Schuppen spezialisiert und hat sein Sortiment stets weiterentwickelt und erweitert. Die Head Shoulders Forschungsabteilung hat nun auch die Rolle der DNA auf die Anfälligkeit von Schuppen entschlüsselt. Dabei werden sowohl die genetische Prädisposition als auch externe Faktoren IN, AUF und RUND UM die Kopfhaut2 berücksichtigt, welche erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wachstum der Haare haben können. Aus diesen Ergebnissen entwickelte Head Shoulders die Derma Pure Formel, die erste sichtbare und unsichtbare Anzeichen von Schuppen bekämpft.

Diese frühen und unsichtbaren Anzeichen von Schuppen wie Juckreiz, Trockenheit, Irritationen und fettige Kopfhaut sowie oxidativer Stress wie Hitze, Umweltverschmutzung oder Schweiß können die Kopfhaut angreifen. Geschädigte Zellen reizen die Kopfhaut und schaffen damit optimale Bedingungen für die Entstehung von Schuppen oder verschlimmern bereits vorhandene Kopfhautprobleme. Die Derma Pure Formel mit Antioxidantien verringert oxidativen Stress, befreit und schützt die Kopfhaut von frühen Anzeichen der Schuppenbildung.

Die neue Formel enthält den bewährten löslichen, schuppenreduzierenden Aktivwirkstoff Pirocton-Olamin, der effektiv vor Schuppen schützt, aber auch kosmetische Vorteile für das Haar und die Kopfhaut bietet. Die antioxidativ wirkenden Produkte sind frei von Parabenen und Phosphaten, versorgen das Haar mit Feuchtigkeit und verleihen ihm Glanz und Geschmeidigkeit für bis zu 100 schuppenfreies Haar.3

Dr. Rolanda J. Wilkerson, Expertin P&G Global Hair Care, sagt: "Zusammen mit Dermatologen, klinischen Wissenschaftlern, Branchenexperten und durch jahrzehntelange Markenerfahrung haben wir das neue Head Shoulders Derma Pure entwickelt, unsere erste von der Hautpflege inspirierte Formel. Wir wissen, dass Schuppen sich langsam entwickeln und dass es deutliche Anzeichen für Kopfhautprobleme gibt, die sich bereits zeigen, bevor Schuppen sichtbar werden. Die Derma Pure Formel mit ausgewogenem pH-Wert ist die ideale Lösung für Männer und Frauen, die keine aggressiven Schuppenshampoos verwenden, aber nach außen bereits sichtbare Kopfhautprobleme effektiv bekämpfen wollen.

Die Einführung von Derma Pure wird von einem neuen Verpackungsdesign begleitet: Die Shampoo-Flaschen erhalten ein modernes, frisches Design, behalten aber ihre charakteristische Form. Ab Januar 2019 ist Head Shoulders Derma Pure in neun Varianten (300 ml) zu einem UVP von jeweils 3,95 €4 im Handel erhältlich.

Über Procter Gamble

Procter Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olaz, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

__________________________________________________________________________________________

1Basis: Abverkaufszahlen Anti-Schuppen-Shampoos Deutschland Aug 2016 Jul 2017 lt. Nielsen.

2 IN der Kopfhaut: genetische Prädisposition wie Hautreaktionen,

AUF der Kopfhaut: z. B. Pilz Malassezia Globosa, Talg, oxidativer Stress,

RUND UM die Kopfhaut: jahreszeitliche Bedingungen (Winter/Sommer, z. B. Hitze/Feuchtigkeit), allgemeines

Wohlbefinden (z. B. Ernährung, Schlaf), Umweltverschmutzung, oxidativer Stress.

3 Bis zu 100 der sichtbaren Schuppen bei regelmäßigem Gebrauch des Shampoos.

4 Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181219005345/de/

Contacts:

P&G Beauty, Markenkommunikation

Heike Rübeling, Tel.: +49 6196 89 4431, E-Mail: ruebeling.h@pg.com



Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH

Kathrin Burunkaya, Tel.: +49 89 59042 1365, E-Mail: kathrin.burunkaya@brandzeichen-pr.de