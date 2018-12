Interview: Der Frankfurter Energieversorger hat rund 160 Photovoltaik-Mieterstromanlagen mit einer Gesamtleistung von drei Megawattpeak errichtet, weitere Projekte mit einer Kapazität von 1,5 Megawatt sind aktuell geplant. Mainova-Vorstand Norbert Breidenbach erklärt im Interview mit pv magazine, wie sein Unternehmen vorgeht.Mainova geho¨rt nach einer Erhebung von Harald Will, Urbane Energie, zu den Unternehmen, die mit am meisten Photovoltaik-Mieterstromprojekte umgesetzt haben. Das Unternehmen hat bisher 160 Anlagen mit über drei Megawatt Leistung errichtet. Das ist gemessen an der Zahl der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...