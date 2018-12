Das Analysehaus RBC hat die Aktie des US-Chipherstellers Micron Technology nach Zahlen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 59 auf 40 US-Dollar gesenkt. Er sehe Risiken mit Blick auf die Lagerbestände, die Nachfrage und den Wettbewerb, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf Risiken hinsichtlich der Strategie des Unternehmens, da das Geschäft mit Speicherchips an Wert verliere, vor allem im Fall einer noch schärferen Korrektur./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 23:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2018 / 23:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-12-19/13:39

ISIN: US5951121038