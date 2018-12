Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Total SA von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus den gesenkten Ölpreisschätzungen, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Sorte Brent liege die Prognose nun bei 63 und 67 Dollar je Barrel nach je 75 Dollar für 2019 und 2020, für WTI bei 54 und 57 Dollar nach 67 und 68 Dollar pro Barrel./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / 04:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000120271