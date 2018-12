Berlin (ots) - Zur Verabschiedung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im Bundeskabinett erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:



"Die Absicht, die Fachkräftezuwanderung per Gesetz neu zu regeln, ist begrüßenswert. Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesinnenministers besteht aber aus Sicht des Mittelstands noch erheblicher Nachbesserungsbedarf. Die neuen Anforderungshürden lassen keine große Linderung des Fachkräftemangels erwarten.



Deshalb muss bei den parlamentarischen Beratungen der Mittelstand als wichtigster Arbeitgeber im Land eingebunden werden. So ist es zu begrüßen, wenn Einwanderer zukünftig ihre Qualifikation in Deutschland vervollständigen können. Es kann jedoch nicht sein, dass die Bundesagentur für Arbeit alleine darüber entscheidet, wer eine Fachkraft ist und wer nicht. Hier müssen die zukünftigen Arbeitgeber bei der Kompetenzeinschätzung ein entscheidendes Wort mitreden können."



