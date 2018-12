Die EU-Kommission hat ihre Notfallplanung für ein ungeordnetes Ausscheiden Großbritanniens aus der Union vorgelegt. Brüssel schickt damit die deutliche Botschaft nach London, wie unschön ein harter Brexit wird.

Großbritannien wird die EU in 100 Tagen verlassen, doch weiterhin ist völlig unklar, ob das Land einen harten Brexit vermeiden kann. Bisher zeichnet sich keine Mehrheit im britischen Unterhaus für das Austrittsabkommen ab, das für einen geregelten Austritt sorgen soll. Die EU-Kommission in Brüssel hat am heutigen Mittwoch ein Notfallelement mit 14 Maßnahmen vorgelegt, die bei einem No-Deal-Szenario die schlimmsten Folgen verhindern sollen. Brüssel demonstriert damit nicht nur, wie gut die Union sich auf alle Eventualitäten vorbereitet. An die Adresse Londons geht eine sehr deutliche Botschaft, dass der harte Brexit wirklich hart wird.

Zum Beispiel im Luftverkehr: Die EU-Kommission schlägt vor, dass für einen befristeten Zeitraum von zwölf Monaten "bestimmte Flugdienste zwischen Großbritannien und der EU" aufrecht erhalten werden könnten. Britische Fluglinien könnten demnach den EU-Luftraum überfliegen und dürften zum Tanken landen. Britische Fluglinien dürften aber keine Routen mehr innerhalb der EU anbieten. Der Billigflieger Easyjet hatte bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...