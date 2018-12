FRANKFURT (Dow Jones)--Die Suspendierung des EZB-Ratsmitglieds Ilmars Rimsevics von seinem Amt als Gouverneur der lettischen Zentralbank verstößt nach Aussage der Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof, Juliane Kokott, gegen EU-Recht. Kokott verweist in ihrem Plädoyer darauf, dass der gegen Rimsevics erhobene Vorwurf der Bestechlichkeit nicht von einem Gericht überprüft worden sei. Rimsevics kann sein Amt als Zentralbankgouverneur seit Februar nicht mehr ausüben und darf das Land nicht verlassen. Seither hat er auch nicht mehr an den Sitzungen des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) teilgenommen.

Lettische Behörden werfen ihm vor, von zwei Banken je 100.000 Euro als Gegenleistung für eine bevorzugte Behandlung gefordert zu haben. Gegen Rimsevics' Suspendierung hatten er selbst und die auf ihre Unabhängigkeit bedachte EZB geklagt. Der EuGH wird sein Urteil zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt fällen. In der Regel folgt das Gericht den Plädoyers seiner Generalanwälte.

