Mit dem Falconlens Award initiiert Filmemacher Deutschland im Dezember einen der größten Video-Wettbewerbe der Welt - erstmalig vom 04. bis 10.12.2018 in Abu Dhabi. 20 Teams aus 12 Ländern traten um den mit 15.000 Euro dotierten Preis gegeneinander an. Der Videowettbewerb ist in dieser Form einer der größten und aufwendigsten der Welt und der erste seiner Art aus Deutschland. Ins Leben gerufen wurde er von Filmemacher Deutschland, Europas größter Community freischaffender Filmemacher; die Umsetzung fand in Kooperation mit Etihad Airways, dem Departure of Culture and Tourism Abu Dhabi und der Emirates Motor Company Mercedes Benz Abu Dhabi statt. Influencer wie magicfox und mrgoodlife beteiligten sich als Juroren. Gewonnen hat den Falconlens Award der Kanadier Tyler Cave.



Der Wettbewerb



Aus über 60.000 Filmschaffenden wurden in drei Auswahlverfahren 20 Teilnehmer ausgewählt. Die 20 teilnehmenden Filmemacher aus Europa, Kanada, Singapur und Pakistan hatten in Abu Dhabi nach ihrer Anreise 100 Stunden Zeit, um einen 100-sekündigen Film zu produzieren. Vorgaben gab es keine; ihrer Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt. Während einer fulminanten Award-Show am 09.12.2018 im Fairmont Hotel Ba Al Bahr in Abu Dhabi wurden alle Filme präsentiert. Eine 9-köpfige Jury aus den Sponsoren sowie Film- und Mediengrößen bewertete die Videos. Zur Jury gehörten Instagram-Berühmtheiten wie magic fox und mrgoodlife. Den FalconLens Award 2018 inklusive der 15.000 Euro Preisgeld erhielt der Kanadier Tyler Cave für sein rasant inszeniertes Video über Sehenswürdigkeiten in Abu Dhabi. Der zweite und dritte Preis über jeweils 5.000 Euro gingen an Susanna Kosa und Niklas Siemens. Die drei Siegerfilme könnten kaum unterschiedlicher sein und zeigen die kreative Spannbreite der eingereichten Videos: vom kunstvollen Tanzfilm oder Musikclip über die sentimentale "1000 und eine Nacht"-Romantik bis zum Message-Reisevideo. Alle Teilnehmenden erhielten ein Preisgeld von 600 Euro; zudem wurden Flüge, Unterkünfte und ein Leihwagen der Luxusklasse des Sponsoren Mercedes Benz Abu Dhabi sowie eine Kreditkarte für jeden Teilnehmer mit einem Guthaben von 300 Dollar ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt.



Erstmalig verliehen 2018, ist der Falconlens Award eine Initiative von Filmemacher Deutschland, in Kooperation mit Etihad Airways, dem Departure of Culture and Tourism Abu Dhabi und der Emirates Motor Company Mercedes Benz Abu Dhabi. Zukünftig soll der Wettbewerb jedes Jahr an unterschiedlichen Orten stattfinden.



Die Initiatoren



Filmemacher Deutschland ist Europas größte Online Community von Filmschaffenden. Mit über 60.000 interessierten der Branche haben sie sich vor allem einen Namen im Bereich der extremen Auslandsproduktionen gemacht. Ob die höchsten Berge des Himalaya in Nepal, die tiefen der Savanne in Afrika oder extreme schwimmende Hotelzimmer auf dem Meer, die Macher der Community GmbH setzen immer wieder einen Superlativ oben drauf und führen ihre Mitglieder mit in die Abenteuer. Mit dem Falconlens Award riefen Sie 2018 ein neues Projekt ins Leben und ermöglichten 34 Filmemachern einen unvergesslichen Trip nach Abu Dhabi.



"Mit dem Falconlens Award möchten wir kreativen Filmmachern aus der ganzen Welt die Chance geben, einzigartige Projekte umzusetzen und sich selbst an den Rand des Möglichen zu pushen", sagt Sascha Gottschalk, CEO und General Production Manager von Filmemacher Deutschland und Schöpfer des Falconlens Awards. "Während der Produktionsphase in Abu Dhabi hatten die Teams beispielsweise nur vier Stunden Schlaf pro Nacht - solche besonderen Bedingungen kombiniert mit den inspirierenden Impressionen dieser Reise und der Wettbewerbssituation spornen die Kreativität zu Höchstleistungen an. Genau das ist es, was wir auch mit unserer Community Filmemacher Deutschland erreichen möchten."



Die mediale Präsenz



Filmemacher Deutschland begleitete den gesamten Wettbewerb mit einem eigenen Produktionsteam. Die Veröffentlichung der Behind-the-Scenes-Dokumentation ist für Januar geplant. Über die beteiligten Influencer und natürlich die Teilnehmenden wurde die Thematik auf entsprechenden Social-Media-Kanälen gespielt, insbesondere auf Instagram. Unter den Juroren waren Bekanntheiten wie magic fox (1,7 Millionen Instagram-Follower), sandro (485.000 Follower), mrgoodlife (850.000 Follower auf facebook), Marc Bächtold (70.000 Follower auf Instagram) und Thomas Alex Norman (200.000 Follower auf Youtube).



Über Filmemacher Deutschland:



Filmemacher Deutschland ist eine Filmproduktionsfirma, die Filmschaffende zusammenbringt und gemeinsame Projekte realisiert. Basis dieser Zusammenarbeit ist die gleichnamige, 2012 gegründete Gruppe und Fanpage auf Facebook mit gemeinsam über 60.000 Likes und Mitgliedern. Filmemacher Deutschland vereint die Community mit Filmprojekten von Firmen, Marken und Kunden. Filmemacher Deutschland wurde im April 2016 in Berlin gegründet. Weitere Informationen zu den Leistungen, Projekten, Influencern und der Online-Community finden Sie auf Sie auf www.filmmakerz.de, sowie www.filmemacher-deutschland.de und www.facebook.com/filmemacher-deutschland.



Pressekontakt: Sascha Gottschalk CEO General Production Manager +49 173 2726275 sascha@filmemacher-deutschland.de



Filmemacher Deutschland Olof-Palme-Straße 15 60439 Frankfurt am Main +49 173 2726275 sascha@filmemacher-deutschland.de www.filmemacher-deutschland.de