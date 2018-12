Mainz (ots) -



"Cricket-Fieber" in Midsomer: Am Sonntag, 23. Dezember 2018, 22.00 Uhr, zeigt das ZDF eine neue Folge der beliebten britischen Krimireihe "Inspector Barnaby". Neben Neil Dudgeon in der Titelrolle sind Nick Hendrix als Detective Sergeant Jamie Winter und Fiona Dolman als Barnabys Ehefrau zu sehen. Die Krimireihe basiert auf Motiven der preisgekrönten Romane "Midsomer Murders" von Caroline Graham.



Bei einem Cricket-Turnier wird der Kapitän der Heimmannschaft tot in der Übungshalle aufgefunden. Die Ballmaschine war manipuliert, das Opfer wurde von mehreren Cricket-Bällen erschlagen. Bei der Zeugenbefragung erlebt DCI John Barnaby eine Überraschung: Sein früherer Assistent Ben Jones (Jason Hughes) spielt unter dem Namen Jack Morris in der Mannschaft und ermittelt undercover wegen des Verdachts auf organisierten Wettbetrug. Als kurze Zeit später auch der neue Kapitän des Cricket-Teams ermordet wird, stehen Barnaby und Winter vor der Frage, ob zwischen den Morden und möglichen Spielmanipulationen eine Verbindung besteht.



Zwei weitere Fälle klären DCI John Barnaby und sein Team im neuen Jahr: Am Sonntag, 13. Januar 2019, 22.00 Uhr, werden die Ermittler in der Folge "Streicheln und töten" zu einer Kaninchenschau gerufen - zwischen zahllosen leeren Käfigen liegt die Leiche eines Immobilienmaklers. Einen Blick in die Vergangenheit werfen Barnaby und Winter in der Folge "Stolz, Mord und Vorurteil" am Sonntag, 20. Januar 2019, 22.00 Uhr, wenn ein Jane-Austen-Wochenende in Midsomer den Rahmen für ihre Ermittlungen bildet.



