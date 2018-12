München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Spannende Ergebnisse liefert eine repräsentative Umfrage von E.ON: "Unsere aktuelle Weihnachtsumfrage zeigt, dass Smartphones als Geschenke absolut im Trend sind!" sagt E.ON-Geschäftsführer Uwe Kolks. "Und digitale Sprachassistenten gehören inzwischen an Weihnachten zu den wichtigen Helfern im Alltag."



Nicht ohne mein Smartphone



Auf Deutschlands Wunschzetteln kommt die Unterhaltungselektronik nicht zu kurz: 29 Prozent wünschen sich ein technisches Gerät unterm Tannenbaum. Bei den Männern ist es sogar mehr als jeder Dritte (37 Prozent). "Digital first" gilt auch für das Ranking der beliebtesten Unterhaltungselektronik zu Weihnachten*. Auf dem ersten Platz rangiert das Smartphone (50 Prozent), gefolgt von Laptop/Notebook (37 Prozent) und Tablet (35 Prozent). Digitale Sprachassistenten schaffen es immerhin schon auf den sechsten Rang - nach Fernseher und Smartwatch. Übrigens: Beim täglichen Aufladen des Smartphones bleiben die Stromkosten überschaubar: Diese betragen nämlich nach E.ON-Berechnungen gerade einmal zwei Euro pro Jahr.



Alexa, Siri, Google Assistant - auch die smarten Helfer erfreuen sich zu Weihnachten wachsender Beliebtheit. Fast jeder zweite Deutsche will an Weihnachten von seinem Sprachassistenten wissen, wie das Wetter an Heiligabend wird - gefolgt von den Top-Befehlen: "Spiele Weihnachtsmusik, z.B. Last Christmas (42 Prozent), "Mache die Weihnachtsbeleuchtung an" (32 Prozent) und "Was kommt im TV an Heiligabend" (20 Prozent). Und jeder zehnte Deutsche will von Alexa und Co wissen, wann der Weihnachtsklassiker "Drei Nüsse für Aschenbrödel" im Fernsehen läuft.



Auch die Vierbeiner kommen Weihnachten nicht zu kurz



Ob ein Kratzbaum für die Miezekatze oder Plüschtier für den Labrador: Jeder zehnte Deutsche beschenkt laut aktueller E.ON-Umfrage sogar sein Haustier. Damit liegen die Haustiere sogar noch vor den Kollegen (7 Prozent) und Nachbarn (8 Prozent). Im Durchschnitt geben die Deutschen 24 Euro für das Weihnachtsgeschenk ihres Haustieres aus. Am spendabelsten zeigen sich die Berliner: Hier bekommt der vierbeinige oder auch gefiederte Schatz sogar ein Geschenk im Wert von bis zu 56 Euro - gefolgt von den bayrischen Haustieren mit durchschnittlich 35 Euro: Übrigens: Die meisten Deutschen beschenken tatsächlich am häufigsten ihre Eltern (64 Prozent) und ihren Partner/Partnerin (58 Prozent).



Am meisten bekommen die Kinder



Für Kinder wird das meiste Geld an Weihnachten ausgegeben, und zwar im Schnitt 190 Euro. Die Männer geben für die Kinder am meisten Geld aus, nämlich bis zu 200 Euro. Danach folgen Partner/Partnerin (136 Euro) und Enkel (111 Euro). Erstaunlich: Als Geschenke für Kinder liegen nicht etwa elektronische Gadgets im Trend: Die Befragten geben an, den Kindern Bücher (51 Prozent) oder Spielzeug, z.B. Gesellschaftsspiele (53 Prozent) zu schenken - aus dem Bereich Unterhaltungselektronik dagegen nur 15 Prozent.



Advent, Advent ein Lichtlein brennt



Den Stromverbrauch von LED-Lichterketten zu Weihnachten schätzen die meisten Befragten übrigens als sehr hoch ein, und zwar auf bis zu 30 Euro. Die jüngeren unter 30 vermuten sogar, dass die Stromkosten 50 Euro betragen. (Basis: LED-Lichterkette mit 50 Lichtern, 6 Wochen lang, 12 Stunden täglich). Hier aber die gute Nachricht für alle Lichterfans: Nach E.ON-Berechnungen sind es nur sechs Euro Stromkosten, die dabei anfallen. Also: LED-Beleuchtung an, Weihnachten kann kommen!



*Basis: Diejenigen Befragten, die sich Unterhaltungselektronik zu Weihnachten wünschen.



Quelle: Repräsentative Online-Befragung von statista, 2000 Teilnehmer, Erhebungszeitraum: 30. November bis 10. Dezember 2018



OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109984 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109984.rss2



Pressekontakt: E.ON Energie Deutschland GmbH Arnulfstraße 203 80634 München www.eon.de



Pressekontakt: Jennifer Bader Tel.: 089 / 1254 4593 mobil: 0151 / 111 50 178 jennifer.bader@eon.com