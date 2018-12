Düsseldorf (ots) -



Der in Düsseldorf ansässige Wettanbieter sportwetten.de bereitet sich auf ein sportintensives Wochenende vor: am 12.01.2019 findet in Köln das DEL Wintergame statt, wo das Unternehmen als Hauptsponsor in Erscheinung tritt. Am Tag darauf, den 13.01.2019, präsentiert sich sportwetten.de mit Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann im Gepäck als Premium-Partner beim Telekom-Cup 2019 in Düsseldorf. Für beide Events werden VIP-Tickets an die Kunden verlost.



Nach der im Mai 2018 geschlossenen Partnerschaft mit den Kölner Haien, unterstützt sportwetten.de nun auch das DEL Wintergame am 12.01.19 im Kölner RheinEnergie Stadion als "Sponsor of the day". Der Wettanbieter wird u.a. das Legendenspiel präsentieren und die LED-Banden bespielen. Außerdem wird ein besonderes Augenmerk auf die Involvierung der Fan-Gemeinde gelegt: ein Promo-Stand samt Glücksrad, Photobooth und diversen Give-Aways wird inmitten der Sponsoren-Meile vertreten sein.



Die Premium-Partnerschaft mit dem Telekom-Cup 2019 umfasst ebenfalls die Bespielung der LED-Banden und TV-Minireiter in beiden Toren. Der Werbebotschafter und Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann wird ebenfalls in der Düsseldorfer Arena zugegen sein. Im Rahmen der Fan-Aktivierung vor Ort wird es neben dem Promotionstand die Möglichkeit geben, gemeinsam mit dem "weißen Brasilianer" vor copacabanischer Kulisse eine Momentaufnahme festzuhalten.



Wer die begehrten VIP-Tickets gewinnen möchte, sendet bis zum 31.12.2018 eine E-Mail mit dem Stichwort "Wintergame" oder "Telekom Cup" und seinem sportwetten.de-Benutzernamen an freikarten@sportwetten.de. Die Gewinner werden bis zum 04.01.2019 per E-Mail benachrichtigt.



Über sportwetten.de:



Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. In Kooperation mit Cashpoint aus Wien haben sich 2017 routinierte Spielmacher zusammengetan. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann fungiert als Werbebotschafter für das Unternehmen und unterstreicht dabei den Claim "Setzt auf Spaß!".



