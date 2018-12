Der Bitcoin-Preis steigt diese Woche in die Höhe, nachdem er am Wochenende mehrmonatige Tiefststände gesehen hatte. Der Aufschwung scheint technischer Natur zu sein - nach dem Durchbruch des Schlüsselniveaus von 6.000 USD halbierte sich der Preis fast, da die 3.000 USD nicht nur eine psychologisch wichtige Ebene (lokale Höchststände von Mitte 2017) sondern auch ein Zielbereich einer großen Dreiecksformation war. Außerdem sah es so aus, als hätten die Bullen während des Ausverkaufs ihre Hoffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...