FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat für seine Top-Führungskräfte unterhalb des Vorstandes ein neues Vergütungsmodell beschlossen. Der Wolfsburger Konzern wolle damit "regelkonformes und integres Verhalten" stärken, wie es in der Mitteilung heißt. Während der persönliche Bonus künftig entfalle, solle der Konzerngedanke bei den Mitarbeitern betont werden. Konzernziele definierten nahezu zwei Drittel der variablen Vergütung, bisher mache der Erfolg des Konzerns ein Drittel der variablen Zielvergütung aus.

Bei Fehlverhalten könne künftig die individuelle variable Vergütung gekürzt oder auch ganz gestrichen werden. "Werden schwerwiegende Verfehlungen erst nachträglich festgestellt, können bereits erfolgte Bonuszahlungen auch zurückgefordert werden", so VW weiter. Der Vergütungsmodell, das ab 2019 gelten werde, knüpfe an die entsprechende Regelung für den Vorstand an.

Besonders nach Bekanntwerden des Dieselskandals gab es teils heftige Kritik an Millionen-Bonuszahlungen an Top-Manager. Volkswagen hat sein Vergütungsmodell seitdem umgestellt und unter anderem auch Obergrenzen eingezogen.

December 19, 2018 08:13 ET (13:13 GMT)

