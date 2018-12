Die Umsatzerlöse sind in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Stück zurückgegangen (ohne IFRS 15 wären sie aber angestiegen). Das Ergebnis je Aktie in Euro ist in den ersten neun Monaten um etwa 0,80 Euro schlechter ausgefallen. Die Freenet AG hat vor allem im dritten Quartal den Vorjahreswert nicht erreichen können. Der Aktienkurs bewegte sich in diesem Jahr weit nach unten. Während er zu Beginn des Jahres noch bei 30 Euro notierte, ist er momentan bei etwa 16,50 ... (Andreas Quirin)

