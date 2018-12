Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler auf "Market-Perform" belassen mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Autosektor habe ein sehr raues Jahr 2018 hinter sich und berge auch weiterhin Risiken für die Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viele der Belastungen für den Sektor in diesem Jahr könnten sich aber als vorübergehendes Phänomen erweisen. So hätten die Abgastestverfahren (WLTP) das Bild verzerrt, denn die Nachfrage in der EU erscheine an sich solide. Von kurzlebiger Natur könnte auch die Bedrohung durch US-Zölle sein. Problematisch sei indes der chinesische Markt, die einstige Wachstumslokomotive der Autoindustrie. Dem Experten zufolge könnte 2019 aber für Anleger durchaus einige Gelegenheiten im Autosektor bieten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-12-19/14:55

ISIN: DE0007100000