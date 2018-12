Zürich - Das weltweit führende Fintech-Unternehmen Avaloq gibt heute die Markteinführung spezieller Lösungen bekannt, mithilfe derer Finanzinstitute die zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) vollumfänglich erfüllen und darüber hinaus auch von dieser profitieren können. In Europa tätige Finanzdienstleister haben bis September 2019 Zeit, die Vorschriften vollumfänglich zu erfüllen. Diese verlangen von Banken und Vermögensverwaltern, dass sie ihre digitalen Infrastrukturen und Prozesse so anpassen, dass Drittunternehmen auf freigegebene Kundendaten zugreifen, personalisierte Dienstleistungen anbieten und dadurch Teil des finanziellen Ökosystems des Kunden werden.

Die PSD2-Richtlinie ist seit Januar 2018 gültig und erstreckt sich auf Zahlungsdienste und Zahlungsdienstanbieter in ganz Europa. Sie ermöglicht externen Parteien erstmals den Zugriff auf Kundendaten, sofern der Kunde zustimmt, um Zahlungen und Bankdienstleistungen mit Mehrwert anzubieten. Im Rahmen der Implementierung müssen die Finanzinstitute externen Anbietern sechs Monate vor dem endgültigen Inkrafttreten im September 2019 eine Dokumentation ihrer offenen Programmierschnittstellen (APIs) sowie eine entsprechende Testumgebung bereitstellen. Das bedeutet, dass ihre APIs ab März nächsten Jahres bereitstehen müssen.

Aufgrund der hohen Nachfrage seitens seiner Bank- und Vermögensverwaltungskunden hat Avaloq PSD2-Softwarelösungen und PSD2-Software as a Service-Lösungen lanciert, die ein breitgefächertes Einsatzspektrum abdecken und auf unterschiedliche Konfigurationen zugeschnitten sind. Die PSD2-Software as a Service-Lösungen sind bereits in die Gesamtbankenlösung und die Digital-Banking-Technologie von Avaloq integriert. Sie können als schlüsselfertige, sichere Lösung an Banken und Vermögensmanager geliefert werden, die «Software as a Service»- (SaaS) oder «Business Process as a Service»-Modelle (BPaaS) nutzen, sowie an Banken, die Avaloq in einer Vor-Ort-Installierung anwenden.

Paco Hauser, Regional Manager EMEA von Avaloq, erklärt: ...

