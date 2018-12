Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Der Fokus der Wall Street ist zur Wochenmitte auf die US-Notenbank gerichtet. Bei der bislang als ausgemacht geltenden vierten Zinserhöhung in diesem Jahr mehrten sich zuletzt allerdings die Zweifel. Am Zinsterminmarkt wird die Wahrscheinlichkeit derzeit nur noch mit 66 Prozent eingepreist - in der Vorwoche hatte diese noch bei 77 Prozent gelegen. Dies sorgt für leichte Gewinne am Aktienmarkt. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,7 Prozent zu.

Grund für die sinkende Erwartung einer erneuten Zinserhöhung sind die zuletzt schwachen Daten und der trübe globale Konjunkturausblick. Daher wird mit Spannung auch auf die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell für den weiteren Zinspfad der US-Notenbank gewartet. Der Markt rechnet damit, dass es zunächst zu einer längeren Zinspause kommen dürfte.

"Die Fed muss eine weniger bestimmende Haltung in Bezug auf weitere Zinserhöhungen vermitteln, um die Stimmung zu stabilisieren", sagt Geoffrey Yu von UBS Global Wealth Management. Obwohl Yu die Chancen auf eine Zinserhöhung am Abend als weiterhin hoch einstuft, hat die Investmentbank ihre Prognose für weitere Zinserhöhungen im kommenden Jahr gesenkt. "Die jüngst schwachen Inflationsdaten machen es für die Fed schwieriger, sich an ihren geplanten Zinspfad zu halten, so dass wir jetzt zwei statt drei Erhöhungen im kommenden Jahr erwarten", sagte er.

Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im dritten Quartal zwar gestiegen, aber nicht ganz so stark wie erwartet. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 124,82 Milliarden Dollar. Volkswirte hatten mit 126,20 Milliarden Dollar gerechnet. Nach der Startglocke werden noch die Verkäufe bestehender Häuser für November veröffentlicht. Dazu kommen die wöchentlichen US-Öllagerdaten. Die am Vorabend bekannt gegebenen API-Daten wiesen eine Zunahme in den Öllagern um 3,45 Millionen Barrel aus.

Dollar mit leichten Abgaben vor US-Zinsentscheidung

Der Dollar schwächelt vor der Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung etwas. Der Euro klettert im Gegenzug wieder über die Marke von 1,14 Dollar. An den Fed-Funds-Futures gemessen betrage die marktimplizite Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt nur noch rund zwei Drittel, was bedeuten würde, dass eine Zinsanhebung eine signifikante Dollar-positive Überraschung wäre, sagt Devisen-Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das möge zwar die initiale Marktreaktion sein, doch dürfte sich der Devisenmarkt schnell anders besinnen, falls Powell in der Pressekonferenz hinreichend überzeugend andeuten sollte, dass nachhaltig Schluss ist mit dem mechanistischen Zyklus, dass - je nach Datenlange - vielleicht noch der eine oder andere Zinsschritt komme, dass jetzt aber wieder "auf Sicht" die Zinsschraube betätigt werde und nicht mehr "auf Autopilot".

Nach dem Absturz am Vortag stabilisieren sich die Ölpreise etwas. Steigende Konjunktursorgen ließen die Preise auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten fallen. Die schon lange gehegten Bedenken wegen einer Ölflut in Verbindung mit einem nachlassenden Wachstum drücken übergeordnet allerdings weiterhin auf Stimmung und Preise. Zumal Russland zuletzt über einen Anstieg der Rohölproduktion auf ein Rekordniveau im Dezember berichtet hat. Damit sind Zweifel geweckt worden, ob Russland seine Produktion wie mit der Opec vereinbart ab Januar kürzen wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,4 Prozent auf 46,42 Dollar, für Brent geht es um 0,1 Prozent auf 56,33 Dollar nach oben.

Der Goldpreis gibt leicht nach. Auch hier sind alle Blicke auf die Zinsentscheidung der Fed gerichtet. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,1 Prozent auf 1.248 Dollar. Ein niedrigeres Tempo der Fed würde sich positiv auf das zinslose Edelmetall auswirken. Auch am Anleihemarkt, wo sich die Notierungen im Vorfeld der US-Zinsentscheidung kaum bewegen, schauen die Teilnehmer auf die US-Notenbank. Die Rendite zehnjähriger Titel liegt wenig verändert bei 2,81 Prozent.

FedEx mit gesenkter Prognose unter Druck

Bei den Einzelwerten verliert die FedEx-Aktie vorbörslich 8,0 Prozent. Der Logistiker senkte seine Jahresprognose und warnte vor einer globalen Konjunkturabkühlung. Das Unternehmen will dem mit einem freiwilligen Abfindungsprogramm für Mitarbeiter entgegentreten. Das Ausmaß des Stellenabbaus wollte FedEx nicht nennen.

Die Titel von Micron Technology brechen um 8,4 Prozent ein. Der Halbleiterhersteller hat im ersten Geschäftsquartal zwar bei höheren Umsätzen die Marge kräftig gesteigert. Jedoch sei die Nachfrage nach Speicherchips aktuell schwächer als erwartet, weshalb sowohl die Produktion als auch die Investitionen gesenkt werden. Zudem enttäuschte der Ausblick auf das laufende Quartal. Das belastet auch andere Aktien aus dem Technologie-Sektor. Applied Materials (minus 1,5 Prozent) und Nvidia (minus 0,7 Prozent) geben vor der Startglocke ebenfalls nach.

Die Papiere von Pfizer legen um 1,4 Prozent zu. Die beiden Pharmakonzerne Glaxosmithkline und Pfizer legen ihre Geschäfte mit Gesundheitsmitteln zusammen. In einigen Jahren könnte das Milliardengeschäft auch an die Börse gebracht werden. Der Sektor stehe in den kommenden Jahren vor enormen Herausforderungen, etwa wegen des zunehmenden Wettbewerbs und Margendrucks, heißt es von CMC. Der Deal sei ein Schritt, sich für diese Entwicklungen zu rüsten.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 0,4 2,64 144,4 5 Jahre 2,65 0,2 2,65 72,3 7 Jahre 2,72 -0,5 2,73 47,7 10 Jahre 2,81 -0,7 2,82 36,6 30 Jahre 3,06 -0,9 3,07 -0,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1399 +0,26% 1,1394 1,1366 -5,1% EUR/JPY 128,07 +0,15% 128,06 127,84 -5,3% EUR/CHF 1,1323 +0,36% 1,1306 1,1282 -3,3% EUR/GBP 0,9034 +0,52% 0,9001 0,8994 +1,6% USD/JPY 112,35 -0,12% 112,40 112,50 -0,3% GBP/USD 1,2618 -0,24% 1,2659 1,2636 -6,6% Bitcoin BTC/USD 3.907,00 +9,65% 3.701,01 3.529,89 -72,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,42 46,24 +0,4% 0,18 -19,6% Brent/ICE 56,33 56,26 +0,1% 0,07 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.248,01 1.249,30 -0,1% -1,29 -4,2% Silber (Spot) 14,67 14,64 +0,2% +0,02 -13,4% Platin (Spot) 792,90 793,50 -0,1% -0,60 -14,7% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,5% +0,01 -20,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2018 08:51 ET (13:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.