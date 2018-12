Human Horizons, Innovator in der der Mobilitätstechnologie, Protean Electric Ltd., ein Automobiltechnikunternehmen, und Wuxi Weifu e-Drive Technology Ltd. ("WFDT") melden den Abschluss eines strategischen Kooperationsmemorandums zur Entwicklung und Herstellung von radintegrierten Antrieben für die intelligenten vernetzten Fahrzeuge der nächsten Generation. Die Kooperation bringt einige der technologisch fortschrittlichsten und innovativsten Unternehmen der Automobilbranche zusammen. In China werden ein spezielles Team und eine Produktionsstätte zur serienmäßigen Bereitstellung radintegrierter Antriebe geschaffen, die die Produktionssysteme vereinfachen und die Entwicklungszeiten verkürzen, sodass der Markt rasch von den Vorteilen der radintegrierten Antriebe in zukünftigen Transportlösungen profitieren wird.

Mark Stanton, CTO of Human Horizons and Wang Xiaodong, Deputy Chairman of Weifu High-Technology Group Ltd signed the memorandum of strategic cooperation on behalf of all parties. (Photo: Business Wire)

Ding Lei, Chairman von Human Horizons, sagte: "Die Kooperation zwischen WFDT, Protean Electric und Human Horizons bei der radintegrierten Antriebstechnologie ist erst der Anfang unserer langfristigen strategischen Zusammenarbeit. Wir werden zunächst mit Fahrzeugen beginnen und im Laufe der Zeit weitere innovative Mobilitätslösungen entwickeln. Durch das fortschrittliche Antriebssystem und die einzigartige Position des radintegrierten Antriebs im Fahrzeug sind ein bahnbrechendes Fahrerlebnis und eine leistungsstarke Datenerfassungslösung mit dem intelligenten Fahrzeug verbunden. Die Kooperation birgt ein unbegrenztes Potenzial."

"Human Horizons ist eines der spannendsten Unternehmen, das sich heute mit der Mobilität der Zukunft beschäftigt. Es hat umfangreiche Erfahrungen im Automobilbau und ist eines der stärksten und innovativsten Teams der Branche", sagte Chen Xuejun, Chairman der Weifu Group. "Mit mehr als 30 Jahren verfügt die Weifu Group branchenweit über fundierte Erfahrungen in der Produktion von Autoteilen, der kontinuierlichen Verbesserung der Produktion, der ausgereiften Lieferkettenressourcen und dem Management und der Bereitstellung nachhaltiger Investitionen in neue Technologien. Die fortschrittliche radintegrierte Antriebstechnologie ProteanDrive wird die Grundlage einer echten strategischen Partnerschaft für WFDT, Protean Electric und Human Horizons bilden."

KwokYin Chan, CEO von Protean Electric, sagte: "Wir freuen uns, dass die Möglichkeiten unserer radintegrierten elektrischen Antriebstechnologie von den Kunden zur Entwicklung einiger der weltweit innovativsten Transportlösungen eingesetzt werden. Mit unserem kontinuierlichen Engagement für Innovationen sind wir in der Lage, auch in Zukunft Lösungen anzubieten, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind."

Über Human Horizons

Human Horizons ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich mit der Strategie "3-Smart" (Smart Vehicle, Smart Transportation und Smart City) der zukünftigen intelligenten Mobilität verschrieben hat.

Human Horizons steht für eine menschengerechte Philosophie auf Grundlage menschlicher Bedürfnisse und menschlicher Intelligenz. Human Horizons wird auf Forschung und Entwicklung für innovative und führende intelligente Mobilitätstechnologien und die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge zur weiteren Planung intelligenter Verkehrsmittel setzen, zur Entwicklung intelligenter Städte beitragen und die menschliche Mobilität schließlich neu definieren.

Über Wuxi Weifu e-Drive Technology

Wuxi Weifu e-Drive Technology Co. Ltd. ist ein von der Weifu Group und Protean Electric Ltd. gegründetes Joint Venture zur Herstellung des ProteanDrive Pd18. In China liegt der Fokus des Joint Ventures auf der kundenseitigen Anwendungstechnik und Fertigungsprozesstechnik. Unter der Leitung des Technologiezentrums von Protean in Großbritannien unterstützt das Joint Venture die Produktentwicklung und die kontinuierliche technische Entwicklung von radintegrierten Antriebsprodukten.

Weifu High Technology Group Co., Ltd. (000581.SZ) ("Weifu Group") ist ein Fahrzeugteilehersteller, der zu den Top-30-Automobilunternehmen zählt. Die seit 1958 in China tätige Weifu Group ist im Automobilsektor im Bereich der Kraftstoffzufuhr- und Auspuffanlagen führend. Mit 10 hundertprozentigen und im Mehrheitsbesitz befindlichen Tochtergesellschaften, darunter zwei Joint Ventures und einem Joint Venture mit Minderheitsbeteiligung, ist die Weifu Group international in den USA, dem Nahen Osten und Südostasien vertreten. Weifu Group ist ein gewinnbringendes, an der Shenzhen Stock Exchange notiertes Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 9 Mrd. RMB im Jahr 2017 und einem Gesamtvermögen von über 20 Mrd. RMB (rund 3 Mrd. US-Dollar).

Über Protean Electric Ltd

Protean Electric ist ein führendes Automobiltechnologie-Unternehmen, das ProteanDrive, eine vollständig radintegrierte Antriebslösung, entwirft, entwickelt und produziert. Die Technologie von Protean Electrics ist durch die Kombination von Verpackungsvorteilen, neuen Möglichkeiten für Fahrzeugdesign, Leistungsvorteilen und Kosteneinsparungen strategisch positioniert, um eine wichtige Rolle im Markt für Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu spielen.

Durch den Einsatz einer skalierbaren und patentierten Sub-Motor-Architektur bietet ProteanDrive die Leistung und das Drehmoment, die für den Antrieb aller Hybrid- und Elektrofahrzeugklassen erforderlich sind. Protean unterhält Niederlassungen in Großbritannien, China und den USA und verfügt über eine Fertigungsanlage in Tianjin, China. Weitere Informationen finden Sie unter www.proteanelectric.com.

