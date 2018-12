Zulassungsrelevante Phase-III-Daten zeigten, dass die Behandlung mit dem Prüfpräparat Luspatercept im Vergleich mit Placebo zu einer statistisch signifikant erhöhten Unabhängigkeit von Erythrozyten-Transfusionen führte.

Die Einreichung der Zulassungsanträge bei den Aufsichtsbehörden in den USA und Europa ist für die erste Jahreshälfte 2019 geplant.

Die Celgene Corporation (NASDAQ: CELG) und Acceleron Pharma Inc. (NASDAQ: XLRN) legten Anfang Dezember 2018 Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie MEDALIST vor. Die Studie untersuchte die Wirksamkeit und Sicherheit des Prüfpräparats Luspatercept zur Behandlung von Patienten, die an einer Anämie aufgrund eines Ringsideroblasten-positivem (RS+) myelodysplastischen Syndrom (MDS) leiden, Transfusionen mit Erythrozytenkonzentraten (EK) benötigen und bei denen eine Erythropoetin-Therapie erfolglos blieb, eine Unverträglichkeit dagegen vorlag oder eine derartige Therapie nicht in Betracht kam. Die Ergebnisse wurden von Dr. Alan F. List im Rahmen der wissenschaftlichen Plenarsitzung auf der 60. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in San Diego, Kalifornien/USA, präsentiert (Abstract #1).

"Schwere Anämie, die zu einer Abhängigkeit von Erythrozyten-Transfusionen führt, ist für Patienten mit Niedrigrisiko-MDS eine erhebliche Belastung. Für Patienten, die gegen derzeit verfügbare Therapien resistent oder refraktär werden, gibt es nur begrenzte Alternativen", erklärte Dr. List, Präsident und CEO des Moffitt Cancer Center. "Die Ergebnisse aus der MEDALIST-Studie sind sehr vielversprechend. Sie unterstützen die Hypothese, dass Luspatercept die Ausreifung erythroider Vorläuferzellen fördert, wodurch Patienten transfusionsunabhängig werden können. Luspatercept könnte somit die Behandlung der Anämie bei RS+ MDS-Patienten verbessern."

Die MEDALIST-Studie erreichte ihren primären Endpunkt: Ein statistisch signifikant größerer Anteil der Patienten erreichte eine Unabhängigkeit von Erythrozyten-Transfusionen (RBC-TI) 8 Wochen in den ersten 24 Wochen der Behandlung mit Luspatercept im Vergleich zu Placebo. Zudem wurden alle wichtigen sekundären Endpunkte der Studie erreicht. Im Vergleich zu Placebo erreichte ein signifikant größerer Anteil der Patienten im Luspatercept-Arm eine RBC-TI 12 Wochen in den ersten 24 bzw. 48 Studienwochen sowie eine hämatologische Verbesserung der Erythropoese (HI-E nach IWG 2006) von 8 oder mehr Wochen.

Endpunkte Luspatercept Placebo p-Wert RBC-TI 8 Wochen (Woche 1-24) 37,9 % (58/153) 13,2 % (10/76) < 0,0001 RBC-TI 12 Wochen (Woche 1-24) 28,1 % (43/153) 7,9 % (6/76) 0,0002 RBC-TI 12 Wochen (Woche 1-48) 33,3 % (51/153) 11,8 % (9/76) 0,0003 HI-E 8 Wochen (IWG 2006, Woche 1-24) 52,9 % (81/153) 11,8 % (9/76) < 0,0001

Zusammenfassung der Sicherheitsdaten aus der MEDALIST-Studie

Behandlungsassoziierte unerwünschte Ereignisse (TEAEs) dritten oder vierten Grades wurden bei 42,5 (65/153) der Patienten, die Luspatercept erhielten, und bei 44,7 (34/76) der Patienten, die ein Placebo erhielten, beobachtet. Eine Krankheitsprogression zu einer akuten myeloischen Leukämie (AML) trat bei insgesamt vier Patienten auf: bei drei Patienten (2,0 %), die mit Luspatercept behandelt wurden, und bei einem Patienten (1,3 %), der Placebo erhielt. Fünf Patienten, die Luspatercept erhielten (3,3 %), und vier Patienten, denen ein Placebo verabreicht wurde (5,3 %), erlitten ein oder mehrere TEAEs, die einen tödlichen Verlauf nahmen.

Die häufigsten TEAEs jeglichen Grades bei mehr als 10 der Patienten in einem der beiden Studienarme

Luspatercept n 153 Placebo n 76 Fatigue 26,8 13,2 Durchfall 22,2 9,2 Asthenie 20,3 11,8 Übelkeit 20,3 7,9 Schwindel 19,6 5,3 Rückenschmerzen 19,0 6,6

"Die Ergebnisse der MEDALIST-Studie verdeutlichen den potenziellen, klinischen Nutzen von Luspatercept, um Patienten mit RS+ Niedrigrisiko-MDS unabhängiger von der Transfusion roter Blutkörperchen zu machen. Das ist ein Bereich, in dem neue Therapien benötigt werden", so Dr. med. Alise Reicin, President of Global Clinical Development bei Celgene. "Diese Ergebnisse bestärken uns in der Annahme, dass dieser an der erythropoetischen Reifung ansetzende Wirkstoff als erster seiner Klasse diesen Patienten helfen kann, die zugrundeliegende Ursache ihrer krankheitsbedingten chronischen Anämie anzugehen."

"Es ist uns eine große Ehre, die Ergebnisse aus der MEDALIST-Studie als erste Präsentation im Rahmen der ASH-Plenarsitzung vorstellen zu können", so Habib Dable, President und Chief Executive Officer von Acceleron. "Die Ergebnisse der MEDALIST-Studie stimmen uns zuversichtlich, dass Luspatercept überall auf der Welt eine relevante Behandlungsoption für Patienten mit Niedrigrisiko-RS+ MDS bieten kann. Wir sind sehr gespannt auf die Fortsetzung unseres klinischen Entwicklungsprogramms hinsichtlich MDS, Beta-Thalassämie und Myelofibrose, während weitere Anwendungen für Luspatercept bei diversen mit Anämie verbundenen Erkrankungen untersucht werden."

Luspatercept ist in keiner Region und für keine Indikation zugelassen. Die Unternehmen Acceleron und Celgene planen, in der ersten Jahreshälfte 2019 Zulassungsanträge für Luspatercept in den USA und Europa einzureichen.

Über MEDALIST

MEDALIST ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, multizentrische Phase-III-Studie zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit von Luspatercept bei Patienten mit RS+ myelodysplastischen Syndromen (MDS) mit sehr niedrigem, niedrigem oder mittlerem Risiko. Alle Patienten waren RBC-transfusionsabhängig und entweder refraktär gegen eine frühere Therapie mit Erythropoese-stimulierenden Wirkstoffen (ESA), haben diese nicht vertragen oder waren ESA-naiv mit einem endogenem Serum-Erythropoetin 200 U/L und hatten keine frühere Behandlung mit krankheitsmodifizierenden Wirkstoffen erhalten. Das mittlere Alter der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer betrug 71 Jahre in der Luspatercept-Behandlungsgruppe und 72 Jahre in der Placebogruppe. Die mittlere Transfusionslast in beiden Studienarmen betrug 5 RBC-Einheiten/8 Wochen. Insgesamt wurden 229 Patienten randomisiert und erhielten alle 21 Tage als subkutane Injektion entweder Luspatercept 1,0 mg/kg (153 Patienten) oder Placebo (76 Patienten). Die Studie wurde an 65 Standorten in 11 Ländern durchgeführt.

Über Luspatercept

Luspatercept ist als Erythrozyten ausreifende Substanz der erste Wirkstoff einer neuen Wirkstoffklasse (erythroid maturation agent; EMA). Er fördert die Ausreifung der Erythrozyten im Spätstadium der Erythropoese. Acceleron und Celgene entwickeln Luspatercept im Rahmen einer globalen Zusammenarbeit. In klinischen Phase-III-Studien werden Sicherheit und Wirksamkeit von Luspatercept bei Patienten mit MDS (MEDALIST-Studie) und bei Patienten mit Beta-Thalassämie (BELIEVE-Studie) untersucht. Die Phase-III-Studie COMMANDS bei First-Line-MDS-Patienten mit Niedrigrisiko, die Phase-II-Studie BEYOND bei nicht-transfusionsabhängiger Beta-Thalassämie sowie eine Phase-II-Studie bei Myelofibrose sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.clinicaltrials.gov.

Über Celgene

Die Celgene Corporation hat ihren Hauptsitz in Summit im US-Bundesstaat New Jersey und ist ein integriertes, weltweit tätiges Biopharmazie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien zur Behandlung von Krebs und Entzündungskrankheiten, insbesondere durch Problemlösungen der nächsten Generation in den Bereichen Proteinhomöostase, Immunonkologie, Epigenetik, Immunologie und neuroinflammatorische Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.celgene.com.

Folgen Sie Celgene in sozialen Netzwerken: Twitter, Pinterest, LinkedIn, Facebook und YouTube.

Über Acceleron

Acceleron ist ein in Cambridge ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Erforschung und Vermarktung von Therapeutika zur Behandlung von schweren und seltenen Erkrankungen spezialisiert hat. Die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der TGF-Beta-Biologie und Proteintechnik bringt innovative Präparate hervor, die die körpereigene Fähigkeit zur Regulierung des Zellwachstums und -reparatur nutzen.

Acceleron konzentriert seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf hämatologische, neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen. Im Bereich der Hämatologie entwickeln Acceleron und sein globaler Kooperationspartner Celgene Luspatercept zur Behandlung chronischer Anämie bei myelodysplastischen Syndromen, Beta-Thalassämie und Myelofibrose. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen sein neuromuskuläres Franchise mit zwei verschiedenen Myostatin-positiven Wirkstoffen ACE-083 und ACE-2494 sowie einem Phase-II-Lungenprogramm mit Sotatercept zur Anwendung bei pulmonaler arterieller Hypertonie.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.acceleronpharma.com. Folgen Sie Acceleron in sozialen Netzwerken: @AcceleronPharma und LinkedIn.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen zukunftsbezogenen Aussagen gehören Aussagen im Hinblick auf den potenziellen Nutzen und Plänen der Zusammenarbeit zwischen Acceleron und Celgene, das Potenzial von Luspatercept als Behandlungsoption sowie den Nutzen der strategischen Pläne und der Ausrichtung beider Unternehmen. Wörter wie "vermuten", "glauben", "einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "potenziell", "werden", "würde", "könnte", "sollte", "hoffen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen auf diese Weise erkennbar sind. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen wichtigen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Unternehmen abweichen. Zum Beispiel kann nicht garantiert werden, dass Luspatercept erfolgreich entwickelt wird oder notwendige klinische Phasen abgeschlossen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten auch von Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf eine Reihe anderer wichtiger Faktoren beeinflusst werden, darunter: Ergebnisse klinischer Studien, einschließlich nachfolgender Analysen vorhandener Daten und neuer Daten aus laufenden und zukünftigen Studien, Inhalt und zeitlicher Ablauf von Entscheidungen, die von der US-amerikanischen FDA und anderen Aufsichtsbehörden getroffen wurden, Prüfungsgremien an Standorten für klinischen Studien und Veröffentlichungsprüfungsorgane, die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten sowie Patienten für geplante klinische Studien anzumelden, die Fähigkeit, Patent- und anderen Schutz geistigen Eigentums für Luspatercept zu erhalten, aufrechtzuerhalten und durchzusetzen, die Fähigkeit, wichtige Kooperationen aufrechtzuerhalten sowie allgemeine wirtschaftliche und Marktbedingungen. Diese und andere Risiken werden ausführlicher unter dem Titel "Risikofaktoren" beschrieben, die in den öffentlichen Unterlagen der einzelnen Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission enthalten sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gültig, und keines der Unternehmen ist verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Hyperlinks werden nur zu Informationszwecken als Service bereitgestellt. Weder Celgene noch Acceleron sind für die Sicherheit oder den Inhalt externer Websites bzw. jeglicher Websites verantwortlich, die sich der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens entziehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren Verständnis mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181219005470/de/

Contacts:

Celgene Corporation

Ansprechpartner für Investoren:

+1-908-673-9628

ir@celgene.com

Ansprechpartner für Medien:

+1-908-673-2275

media@celgene.com

Acceleron Pharma Inc.

Ansprechpartner:

Todd James, IRC, (617) 649-9393

Vice President, Investor Relations and Corporate Communications



Candice Ellis, (617) 649-9226

Manager, Investor Relations and Corporate Communications



Für Medien:

Matt Fearer, (617) 301-9557

Director, Corporate Communications