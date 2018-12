SPORTTOTAL und PORSCHE: Zusammenarbeit wird verlängert DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag SPORTTOTAL und PORSCHE: Zusammenarbeit wird verlängert 19.12.2018 / 16:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SPORTTOTAL und PORSCHE: Zusammenarbeit wird verlängert - Großauftrag mit Umsatzvolumen über 20 Mio. Euro - SPORTTOTAL betreut im sechsten Jahr in Folge die Porsche Experience - Weiterempfehlungsquote der Teilnehmer bei 96 von 100 Köln, 19. Dezember 2018. SPORTTOTAL betreut auch künftig die Porsche Experience: Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und die SPORTTOTAL EVENT GmbH, eine 100prozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, haben heute vorzeitig ihre Zusammenarbeit bis Ende 2019 verlängert und eine zusätzliche Verlängerungsoption bis Ende 2020 vereinbart. Damit hat SPORTTOTAL einen der größten Aufträge der Unternehmens-Gruppe gesichert. Das Umsatzvolumen pro Jahr liegt wie in den Vorjahren bei über 20 Mio. EUR. "Wir freuen uns, dass wir nun schon ins sechste Jahr unserer Zusammenarbeit gehen und sich die Live-Erlebnisse als Teil der Porsche-Markenkommunikation so hervorragend etabliert haben", so Michael Rüd, Geschäftsführer der SPORTTOTAL EVENT GmbH, die zum Geschäftsbereich "LIVE" gehört. SPORTTOTAL EVENT ist damit für alle Events der ICE EXPERIENCE, TRACK EXPERIENCE und TRAVEL EXPERIENCE verantwortlich. 2018 hat SPORTTOTAL 200 exklusive Fahr-Veranstaltungen für 5.500 Teilnehmer weltweit von Finnland bis Südafrika konzipiert und umgesetzt. Dabei lag der Teilnehmer-Zufriedenheitsindex bei 93 von 100 und die Weiterempfehlungsquote der Teilnehmer sogar bei 96 von 100. Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC Total 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760523 19.12.2018 ISIN DE000A1EMG56 AXC0241 2018-12-19/16:18