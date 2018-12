München (ots) - Alvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führenden Consulting-Unternehmen, feiert sein 35-jähriges Bestehen. Was im Jahr 1983 als kleine Restrukturierungsberatung begann, ist heute ein "Leader in Advisory" mit über 3600 Mitarbeitern im weltweiten Einsatz.



Von Beginn an zeichnet A&M der klare Fokus auf den Kunden und dessen Bedürfnisse sowie die Fähigkeit, die Dinge anzupacken, aus und ebnete den Weg für ein beispielloses Wachstum.



Heute vertrauen viele Unternehmen, Institutionen und Regierungen auf Rat und Tat des Consulting-Unternehmens, sei es in der jüngsten Historie bei der Digitalen Transformation, bei Unternehmenskäufen, bei Performance-Improvement Projekten (zum Beispiel im Einkauf) oder in der schwersten Stunde eines Unternehmens, der Krise. So beriet Alvarez & Marsal in der Vergangenheit erfolgreich die Bank von Griechenland, die Kaupthing Bank sowie die Regierung von Irland und ist in den letzten Jahren verstärkt bei Umstrukturierungen und Performance Improvement Projekten für große Industrieunternehmen tätig. Diese und viele weitere Beispiele zeigen, wieviel Vertrauen Kunden jeden Tag in A&M setzen und dabei nicht enttäuscht werden.



Heute ist das Unternehmen in 24 Ländern vertreten und unterhält dort insgesamt 55 Büros, Tendenz weiter steigend. Erst im September öffnete daher ein neues Büro auf den Cayman Islands seine Pforten. "Die kontinuierliche Erweiterung unserer Geschäftsfelder, wie durch das kürzlich erweiterte Procurement-Team und die Fokussierung auf Digitalisierung, ermöglicht es uns, noch besser auf Bedürfnisse und Trends der Kunden einzugehen", sagt Jürgen Zapf, Managing Director und Co-Verantwortlicher für das Deutschlandgeschäft bei Alvarez & Marsal.



Um die rasante Entwicklung und umfangreiche Geschichte von Alvarez & Marsal wurden im Rahmen der Feierlichkeiten in einer Infografik zusammengefasst und illustriert.



