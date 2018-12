Genf (awp) - MSC Cruises hat in den ersten neun Monaten 2018 deutlich mehr Umsatz und Gewinn erzielt. So stieg der Gesamtkreuzfahrtumsatz um 22 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro an, wie die Kreuzfahrtgesellschaft am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA legte gar um fast einen Drittel auf 628 Millionen ...

