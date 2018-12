Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta025/19.12.2018/16:30) - Die BLAPP COMMUNICATION SE lädt ihre Aktionäre am Mittwoch, den 30.01.2019, 14:00 Uhr (MEZ) in der Rechtsanwaltskanzlei Peters, Raboisen 16, Keramikhof, 4. OG, 20095 Hamburg zur ordentlichen Hauptversammlung ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2015



3. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016



4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016



5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015



6. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2015



7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016



8. Beschlussfassung über die Entlastung der Direktoren für das Geschäftsjahr 2016



9. Kapitalerhöhung



Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 1.000.000,00 (Eine Million Euro) auf bis zu EUR 1.500.000,00 (Eine Million fünfhunderttausend Euro) gegen Bareinlage. Die Ausgabe von bis zu 500.000 (Fünfhunderttausend) neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (jeweils Ein Euro). Innerhalb von zwei Jahren ab Beschlussfassung. Die Aktien sind seit der Gründung der Gesellschaft gewinnberechtigt. Der Ausgabebetrag der neuen Aktien beträgt EUR 1,00 je Aktie.



10. Sonstiges



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der Anschrift: Landshuter Allee 8-10, 80637 München anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.



Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis, hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Bei der Berechnung der Frist werden die Tage der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der Anmeldung bzw. des Nachweises nicht mitgerechnet.



Stimmberechtigt sind die im Aktienregister aufgeführten Aktionäre.



Stimmrecht



Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind per E-Mail vor Beginn der Versammlung unter der E-Mail-Adresse: info@blapp.com beizubringen. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt.



München, den 14.12.2018



Markus Stefan Mannsbart Verwaltungsrat



Anlage:



An den Verwaltungsrat der Blapp Communication SE Landshuter Allee 8-10 80637 München



Vollmacht zur Jahreshauptversammlung der Blapp Communication SE am 30.01.2019



Sehr geehrte Damen und Herren,



Der Unterzeichnende ................................................................ ...................................................... (Name, Vorname und ggf. Titel)



hält ..................... (Anzahl Aktien) Aktien der Blapp Communication SE und bevollmächtigt hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen):



O Herrn Markus Stefan Mannsbart



O Herrn Miguel de Moura



seine Stimmen als Aktionär in der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 30.01.2019, in der Rechtsanwaltskanzlei Peters, Raboisen 16, Keramikhof, 4. OG, 20095 Hamburg, zu den Punkten der in der Einladung enthaltenen Tagesordnung abzugeben.



O Weisungen an meinen Bevollmächtigten füge ich ggf. auf gesondertem Blatt bei.



Der Bevollmächtigte kann im Falle seiner Verhinderung Untervollmacht erteilen.



________________________________ (Ort, Datum)



________________________________ (Unterschrift)



