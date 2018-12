Agilität gilt als entscheidende Bedingung für Erfolg. Eine neue Studie zeigt, welche Abteilungen sich damit besonders schwertun.

Die lernfähigsten Manager arbeiten im Marketing. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Untersuchung von Korn Ferry, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt.

Die Unternehmensberatung verglich dafür die Auswertungen von Assessment Centern, in denen 1123 Führungskräfte auf ihre Lernagilität getestet wurden - also die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen und das Gelernte in neuen, komplexen Situationen anzuwenden.

Dazu stellte die Beratung den Managern 116 Fragen zu ihrer Biographie und Persönlichkeit. Etwa: Fühlen Sie sich durch neue Probleme inspiriert? Zerteilen Sie komplexe Herausforderungen in Einzelfragen, oder betrachten Sie das große Ganze? Fragen Sie Kollegen um Rat, oder entwickeln Sie lieber Ihre eigene Strategie?

Basierend auf diesen Fragen analysierte Korn Ferry ...

