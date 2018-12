Hamburg (ots) -



Mindestens 235 Millionen Menschen weltweit leiden unter Asthma.(1) Damit gehört das Lungenleiden zu den häufigsten Erkrankungen überhaupt. In Deutschland ist rund jeder Zehnte davon betroffen.(2)



Genug Gründe also, Patienten, Angehörige und Interessierte mit möglichst umfassenden und alltagstauglichen Informationen zu versorgen. Das alles bietet ab sofort die Webseite www.asthma-experte.de. Leicht verständlich aufbereitet, findet man hier Hintergrundwissen rund um die Erkrankung, nützliche Hinweise zur Behandlung sowie Kontakt zu Experten.



Dank des übersichtlichen Menüs finden sich Nutzer schnell zurecht: Unter dem Menüpunkt "Mein Leben mit Asthma" sind zum Beispiel unterschiedliche Alltagsthemen wie Bewegung, Reisen, Ernährung und Schwangerschaft leicht verständlich aufbereitet und mit vielen praktischen Tipps verknüpft. Der Punkt "Behandlung von Asthma" zeigt die unterschiedlichen Therapieoptionen. Daneben bietet die Webseite außerdem einen Asthma-Schnelltest sowie viele weitere, wissenswerte Informationen. Ein Glossar sowie Adressen und Links zu Selbsthilfegruppen und Hilfseinrichtungen runden das Angebot ab.



Die Chiesi Gruppe



Chiesi Farmaceutici S.p.A. ist ein internationales, privat geführtes Pharma-Unternehmen mit Hauptsitz in Parma, Italien. Chiesi widmet sich der Forschung, der Entwicklung und dem Vertrieb innovativer verschreibungspflichtiger, therapeutischer Produkte in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Neonatologie, Transplantationsmedizin sowie Seltene Erkrankungen. Das 1935 gegründete Unternehmen beschäftigt heute über 5.300 Mitarbeiter in weltweit 26 Tochtergesellschaften und vertreibt seine Produkte in über 70 Ländern. Im Jahr 2017 konnte ein Umsatz von 1,69 Mrd. Euro erzielt werden.



Die Chiesi GmbH in Deutschland



Die Chiesi GmbH mit ihrem Sitz in Hamburg beschäftigt in Deutschland rund 330 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst. Als eine der größten Vertriebsgesellschaften von Chiesi erwirtschaftete sie im Jahr 2017 einen Umsatz von insgesamt 176 Mio. Euro. Chiesi unterstützt alle an der Versorgung der Patienten Beteiligten darin, diesen ein besseres Leben zu ermöglichen und engagiert sich in der Gestaltung und Fortentwicklung des Gesundheitssystems. 2018 wurde Chiesi erneut vom TOP Employers Institute als Top Arbeitgeber ausgezeichnet.



Referenzen



(1) Lungeninformationsdienst; http://ots.de/YskElj (letzter Zugriff: 19. Dezember 2018) (2) Lungenärzte im Netz; http://ots.de/39MVNW (letzter Zugriff: 19. Dezember 2018)



