Berlin (ots) - "Mit dem am Mittwoch beschlossenen Einstellen des Defizitverfahrens gegen Italien geht die Europäische Kommission einen faulen Kompromiss ein. Die von Italien zugesicherte Begrenzung des Haushaltsdefizits auf 2,04 Prozent statt der zuvor angekündigten 2,4 Prozent ist eine kosmetische Korrektur. Der finanzpolitische Kurs Italiens bleibt weit von dem Haushaltsfehlbetrag in Höhe von 0,8 Prozent entfernt, mit dem die vorangegangene Regierung noch geplant hatte. Auch mit dem verringerten Defizitziel ist die Haushaltspolitik in Italien nicht ausreichend stabilitätsorientiert. Die hohe Schuldenlast Italiens bleibt ein großes Risiko für die italienische Wirtschaft und den Euroraum insgesamt."



