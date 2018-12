Guter Ruf ist wie Kapital. Er schafft Vertrauen, und trägt zur Geschäftsentwicklung entscheidend bei. Einem schlechten Ruf aber kann man nicht einfach davonlaufen, auch wenn man sich noch so sehr Mühe geben mag.

Ach herrje! Lang ist sie inzwischen geworden, die Liste der Vorwürfe gegen die Deutsche Bank. In regelmäßigen Abständen produziert das Bankhaus immer wieder negative Schlagzeilen. Vorgeblich geht es immer um das Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter. Offshore-Leaks, Panama Papers und Luxemburg-Leaks bringen das Institut mit illegaler Steuervermeidung in Verbindung, hinzu kommen Themen wie die Manipulation der Referenzzinssätze LIBOR und EURIBOR sowie von Devisenkursen und mögliche Hilfeleistungen bei der Geldwäsche.

All diese Vorgänge haben einen gemeinsamen Nenner: Angeblich hat nie jemand etwas bemerkt, nie will jemand etwas gewusst haben. Der Kreis der Schuldigen wird schnell auf ein paar wenige Einzeltäter eingegrenzt. Besonders deren Vorgesetzten ist nie etwas aufgefallen.

Noch im April 2018 hat Sylvie Matherat, im Vorstand der Bank zuständig für Compliance und Regulierung, verkündet, dass man "die Deutsche Bank aufgeräumt habe". Der Konzern habe "Altlasten abgebaut, und die Bilanz bereinigt". Und die überwiegende Mehrheit der größten und wichtigsten Rechtsfälle, die das Institut teilweise Strafen in Milliardenhöhe kosteten, sei abgeschlossen.

Liest man diese Sätze nun erneut, drängt sich der Eindruck auf, dass hinter den vollmundigen Aussagen sehr viel Wunschdenken, wenn nicht sogar Blauäugigkeit steht. Denn es ist erst wenige Tage her, dass Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft die Zentrale der Bank wegen eines neuen Verdachts der Geldwäsche durchsuchten. Deshalb drängen sich weitreichende Fragen auf: Hat die Bank wirklich so konsequent aufgeräumt, dass künftiges Fehlverhalten, wenn nicht ausgeschlossen, so doch äußerst unwahrscheinlich ist? Hat man oder in diesem Fall Frau Matherat zu viel versprochen? Gibt es weitere Haftungsrisiken, die Aktionäre und Führung der Bank bisher unterschätzt haben?

Eins vorweg: An vielen Stellen in der Deutschen Bank wird weiterhin oder mehr denn je exzellente Arbeit geleistet. Insbesondere in den ungeliebten Filialen verleihen viele Mitarbeiter der eigenen Bank ein besseres Gesicht als dies der Zentrale und den Vorständen seit langem gelingen mag. Die Beschäftigten dort haben sich oft noch an dem Motto orientiert, dass der legendäre Chef Hermann Josef Abs dem Institut mitgegeben hatte: "Eine Bank lebt von den schlechten Geschäften, die sie unterlässt."

Masse statt Klasse

Dabei ist die Führung der Bank nicht untätig gewesen: So hat sie für Themen wie die Bekämpfung von Finanzkriminalität hunderte neuer Stellen geschaffen. Die Beschäftigten dort sind zuerst einmal ein reiner Kostenfaktor. Und es fragt sich, ob das Institut durch den Personalaufbau wirklich viel gewonnen hat. Oft entsteht so nur ein Apparat, der sich selbst verwaltet, im Weg steht und insbesondere auf den oberen Etagen eines Unternehmens nur wenig Akzeptanz findet. Kontrolleure und Prüfer laufen der Wirklichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...