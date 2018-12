Mainz (ots) - Woche 52/18



Sa., 22.12.



Bitte Korrekturen der Stabliste beachten:



20.15 Der Samstagskrimi Stubbe - Tod auf der Insel . . .



Buch: Scarlett Kleint, Michael Vershinin, Alfred Roesler-Kleint



Bitte streichen: Rösler



Regie: Oliver Schmitz



Bitte streichen: Schnitz



So., 23.12.



Bitte Änderung des Folgentitels beachten:



18.00 ZDF.reportage Christkind ahoi Leinen los zum Weihnachtsendspurt



Bitte streichen: Flusskreuzfahrt zum Weihnachtsmarkt



(Änderung bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.)



Di., 25.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



20.15 Die Helene Fischer-Show



23.20 heute Xpress (VPS 23.15)



23.25 Alles ist Liebe (VPS 23.20)



1.20 Horst Lichter sucht das Glück (VPS 1.10)



2.20 Ausgerechnet Island (VPS 2.10)



3.05 Mit Markus Lanz im Heiligen Land (VPS 2.55)



4.00- Heidi 5.40



("zdf.formstark" entfällt.)







Woche 01/19



Sa., 29.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen in der Sportstrecke beachten:



11.35 ZDF SPORTextra



Wintersport . . . ca. 14.25 heute Xpress (VPS 14.35)



ca. 14.30 Langlauf-Weltcup: Tour de Ski Sprint Damen und Herren . . .



Woche 02/19



Di., 8.1.



0.45 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Robin Hood" von Otto Bathurst



Woche 03/19



Mi., 16.1.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Globuli und guter Glaube Homöopathie auf dem Prüfstand Film von Oliver Matthes Kamera: Sven Giebel Deutschland 2018 ___________________________________________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.45 ZDFzoom (HD/UT) Globuli und guter Glaube Homöopathie auf dem Prüfstand Film von Oliver Matthes (von 22.45 Uhr) Kamera: Sven Giebel Deutschland 2018



