Straubing (ots) - Beim Verbot von Einmalplastik darf es nicht bleiben. Es gilt, für immer mehr Kunststoffprodukte ebenbürtige, günstige und umweltfreundliche Alternativen zu entwickeln. Zwar gibt es schon so etwas wie Bioplastik. Doch in Realität bleibt es häufig hinter den hohen Umweltschutzversprechen zurück. Hier liegen also auch gewaltige Aufgaben, aber auch Marktchancen für die heimische Industrie.



