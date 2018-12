Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch in der Summe kaum bewegt. Erst reagierten die Dividendenpapiere erleichtert auf die Einigung im Haushaltsstreit Italiens mit der EU. Gemäss Händlern kam der Kompromiss zwischen Italien und der EU früher als erwartet. Insbesondere Banktitel profitierten. Für mehr als eine Atempause sorgte diese positive Nachricht jedoch nicht.

Am Nachmittag gab der SMI in gespannter Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed einen grossen Teil der Gewinne wieder ab. Die Mehrzahl der Experten erwarten trotz der erneuten Kritik von US-Präsident Donald Trump an der Notenbank, dass das Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte anhebt. Die US-Märkte starteten entsprechend im Plus.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,14 Prozent höher auf 8'540,16 Punkten nachdem er kurz vor Handelsschluss noch ganz leicht im Minus stand. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) erhöhte sich um 0,46 Prozent auf 1'314,35 Stellen. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann 0,13 Prozent auf 9'953,93 Punkte. Von den 30 SMI/SLI-Werten schlossen 23 im Plus.

Zu den Gewinnern des Handelstages gehörten Sonova (+2,6%) und Swatch (+2,4%) sowie die Zykliker Adecco (+1,8%), Schindler (+1,7%) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...