Der EUR/USD legte im amerikanischen Geschäft weiter zu und stieg in der Spitze auf 1,1438 Dollar. Zuletzt handelte die Gemeinschaftswährung in der Nähe der Sitzungshochs, aber nach wie vor unter dem Schlüsselwiderstand von 1,1445/50 Dollar. Die jüngste Aufwärtsbewegung wurde in Erwartung der Marktteilnehmer losgetreten, dass die Federal Reserve bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...