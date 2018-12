The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2018



ISIN Name



CA14179V2066 CARGOJET INC. VAR VTG

CA70533E1088 PEDIAPHARM INC. (NEW)

IE00B0TB5201 MAGNA UMB.-MAGNA AFRICA A

KYG0726L1095 AVISTA HEALTH.PU.ACQ.UTS

LU0861185303 DANSKE I.EUR.L.-SH.D.APEO