Erfahrene global tätige IT-Führungskraft soll das Wachstum von

Virtuozzo in neuen Märkten unterstützen



Seattle (ots/PRNewswire) - Virtuozzo, ein seit 18 Jahren führender

Anbieter von Virtualisierungssoftware, hat die Ernennung von Alex

Fine zum Chief Executive Officer bekannt gegeben. Herr Fine blickt

auf eine großartige Erfolgsbilanz bei der Steigerung des

Umsatzwachstums globaler Hightech-Unternehmen wie CloudBlue, Ingram

Micro, Odin und Parallels zurück. Er schließt sich Virtuozzo zu einem

entscheidenden Zeitpunkt an, um dem Unternehmen bei seiner mit

Spannung erwarteten Markteinführung der Virtuozzo

Infrastrukturplattform für hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) zur

Seite zu stehen.



"Virtuozzo hat seit einigen Jahren bei der Bereitstellung von

Virtualisierungs- und Software-definierten Speicherlösungen für

Dienstanbieter auf der ganzen Welt beachtliche Erfolge vorzuweisen.

Unser Ziel ist es nach wie vor, möglichst viele innovative und

hochwertige Lösungen in diesem Segment bereitzustellen", sagt Herr

Fine. "Wir erkennen auch einen anhaltenden Wandel der

IT-Infrastruktur zentraler Geschäftsanwendungen, die von Unternehmen

bevorzugt genutzt wird. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei

unserer Strategie darauf, die Erwartungen neuer Kunden zu erfüllen."



MarketsandMarkets schätzt, dass der hyperkonvergente

Infrastrukturmarkt bis 2022 jährlich um 43,6 % auf 12,6 Milliarden

US-Dollar anwachsen wird. "Unsere Virtuozzo Infrastrukturplattform

bietet Hyperkonvergenz von Computer, Speicher und virtuellem Netzwerk

in einem einzigen Paket mit einheitlicher Verwaltung und

mehrinstanzenfähigen Optionen. Damit können IT-Unternehmen

skalierbare, leistungsstarke Cloud- oder virtuelle

Rechenzentrumsinfrastrukturen auf Standard-Hardware erstellen, um

Kosten zu senken und Geschäftswachstum voranzutreiben", ergänzt Herr

Fine.



Als langjähriger Experte der Parallels Unternehmensfamilie war

Herr Fine 2006 zunächst für die Leitung der neu entstehenden

Parallels Desktop-Abteilung in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika

und dem asiatisch-pazifischen Raum verantwortlich. Später baute er

die Unternehmenspräsenz von Parallels in Afrika aus und erzielte dort

ein beachtliches Umsatzwachstum, nachdem das Unternehmen zur Marke

Odin transformiert wurde. Nach der Übernahme von Odin durch Ingram

Micro blieb Alex im Odin-Team, um den Vertriebsbereich in EMEA zu

leiten. Anschließend wechselte er zu Virtuozzo.



Informationen zu Virtuozzo



Virtuozzo entwickelt integrierte Virtualisierungs- und

Software-definierte Speichertechnologie, um die Leistung und

Kosteneffizienz in Rechenzentren auf der ganzen Welt zu steigern. Als

erstes Unternehmen, das vor fast 20 Jahren Container-Workloads

erfolgreich auf den Markt gebracht hat, verfügt es heute über fünf

Millionen Container in seiner Produktion. Virtuozzo hat sich auch als

Vorreiter und Mitgestalter an vielen bedeutenden

Open-Source-Projekten, wie OpenVZ, KVM, OpenStack, CNCF und OCI

beteiligt. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.virtuozzo.com.



