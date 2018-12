New York - Auch die Aussicht auf einen weniger steilen Zinspfad in den USA war den Anlegern an der Wall Street am Mittwoch nicht genug. Im Gegenteil, die Kurse rutschten nach den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed deutlich ab. Investoren hatten offensichtlich angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur auf eine noch vorsichtigere Fed gesetzt - und wurden damit auf dem falschen Fuss erwischt.

Der Dow Jones Industrial büsste 1,49 Prozent auf 23'323,66 Punkte ein. Zwischenzeitlich war der Index sogar auf den niedrigsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres abgerutscht. Damit entpuppt sich das Jahresende 2018 immer mehr als Enttäuschung für die Investoren. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,54 Prozent auf 2506,96 Punkte.

Mit Blick voraus signalisierte die Fed einen etwas moderateren Straffungskurs. Für kommendes Jahr rechnet sie nur noch mit zwei Zinsanhebungen. Im September waren es noch drei gewesen. "Am Markt hatten die meisten im Vorfeld mit nur einem weiteren Zinsschritt im nächsten Jahr gerechnet. Das erklärt die Kursverluste am Aktienmarkt", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Den Leitzins erhöhte die Notenbank wie erwartet um einen Viertelpunkt auf 2,25 bis 2,50 ...

