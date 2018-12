Co-operators Group mit Hackathon für ihr zweites On-Demand-Produkt, um die feierliche Eröffnung zu begehen

Slice Labs Inc., preisgekrönter Anbieter einer Cloud-Plattform für On-Demand-Versicherungen, meldete heute die Eröffnung des Slice Launch Studio im Stadtzentrum von Toronto. Das Studio wurde konzipiert als Innovationsschmiede für Slice und seine Partner, um neue On-Demand-Versicherungsprodukte zu entwerfen, zu testen und auf der Slice Insurance Cloud Services (ICS) Plattform zu installieren.

Versicherer und Technologieunternehmen aus allen Teilen der Welt können das Launch Studio für ihre Zusammenarbeit im Rahmen von Hackathons aufsuchen. Hierbei handelt es sich um einen wichtigen konzeptionellen Schritt von Slice, um ein Produkt schnell am Markt platzieren zu können. Slice wird darüber hinaus ganzjährig Events veranstalten, um Innovateure aus allen Teilen der Welt zusammenzubringen. Diese Veranstaltungen sollen dazu dienen, auftretende und zunehmende Risiken zu erörtern und anzugehen. Slice arbeitet gegenwärtig mit Versicherern in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Großbritannien und Südostasien zusammen, um neue On-Demand-Versicherungsprodukte auf Basis einer Mindestumsatz-Produktmethodologie einzuführen, die zudem eine Einführung vor Ablauf einer Dreimonatsfrist ermöglicht.

Die Co-operators Group ist Pilotpartner für das Launch Studio. Diese Genossenschaft hat bereits vor Kurzem duuo gegründet. Hierbei handelt es sich sowohl um ihre neue digitale Versicherungsgeschäftseinheit als auch um ihr On-Demand-Versicherungsprodukt für Wohngemeinschaften, das über die Slice ICS Plattform vertrieben wird. Der Carrier wird am Eröffnungstag ein Hackathon veranstalten mit dem Ziel, eine Vision für sein nächstes On-Demand-Versicherungsprodukt zu entwickeln.

"Unsere Vorfreude könnte nicht größer sein, ein wichtiger Teil der heutigen Einführung sein zu dürfen. Unsere junge Partnerschaft mit Slice fördert bereits alle Arten von innovativen Produkte und Ideen sowohl aufseiten von duuo als auch aufseiten der The Co-operators Group zutage. Das Slice Launch Studio wird alle Seiten einen Schritt voranbringen, indem die besten Köpfe der Versicherungs- und Technologiebranche aus aller Teilen der Welt zusammengebracht werden und Kanada somit als neue bedeutende Drehscheibe für digitale Versicherungsinnovationen auf der Karte erscheint", so Peter Primdahl, Head of Operations bei duuo.

"Wir haben erstaunliche Ergebnisse für ICS-Nutzer feststellen können, da ein angenehmes und motivierendes Arbeitsumfeld für sie geschaffen wurde, um eine der weltweit etabliertesten Branchen neu zu beleben", erklärte Tim Attia, CEO von Slice Labs. "On-Demand-Versicherungen bleiben nicht nur auf Versicherer beschränkt. Die Öffnung des Launch Studio für Technologieunternehmen, welche die Integration von On-Demand-Versicherungen in bestehende digitale Produkte in Erwägung ziehen, bestätigt zusätzlich den Wandel von Slice von einem lediglich als On-Demand-Versicherer für Wohngemeinschaften fungierenden Unternehmen zu einem preisgekrönten Cloud-Computing-Anbieter."

Das Slice Launch Studio befindet sich im 42.Stockwerk von The Scotia Plaza (40 King St. West, Toronto) und ist von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr ET von Montag bis Freitag nach vorheriger Anmeldung zum Schutz des geistigen Kapitals der ICS-Nutzer geöffnet. Teilnehmer können Terminvereinbarungen treffen unter www.slice.is/launchstudio.

Über Slice:

Slice Labs ist ein Betreiber einer führenden Cloud-Plattform für On-Demand-Versicherungen. Die Plattform ermöglicht es Versicherungsunternehmen, mit Direktversicherungs- oder Versicherungsmaklermodellen Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen, ohne in Infrastruktur für maßgeschneiderte On-Demand, Pay-as-you-go-Versicherungsprodukte investieren zu müssen. Die Slice Insurance Cloud Services-Plattform (ICS) nutzt maschinelles Lernen und hochentwickelte Big-Data-Technologien in Kombination mit verhaltenswissenschaftlichem Know-how auf PhD-Niveau. ICS ist die Grundlage für neue digitale Versicherungsprodukte, die weltweit von führenden Versicherungsunternehmen eingeführt werden, und bildet zudem die Basis für die digitalen Versicherungsprodukte, die Slice selbst für die New Economy bereitstellt. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter http://www.slice.is und folgen Sie uns auf Twitter unter: @SliceLabs.

