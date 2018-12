BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen sind im November wieder deutlich gestiegen und haben damit ihre Aufwärtsbewegung aus den Vormonaten fortgesetzt. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,1 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium (BMF) bekanntgab. Besonders das Lohnsteueraufkommen habe mit 7,8 Prozent erneut einen starken Anstieg ausgewiesen, betonte das Ministerium in seinem Monatsbericht.

Der Bund verbuchte 1,0 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 21,7 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 21,1 Milliarden Euro um 3,0 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt lag das Steueraufkommen im November bei rund 48,5 Milliarden Euro. Im Oktober waren die Steuereinnahmen bereits um 9,2 Prozent und im September um 5,8 Prozent gestiegen.

In den ersten elf Monaten des Jahres legten die Steuereinnahmen insgesamt um 6,3 Prozent auf 620,6 Milliarden Euro zu und lagen damit prozentual weiterhin über dem von den Steuerschätzern für das Gesamtjahr erwarteten Zuwachs von 5,6 Prozent. Der Bund verzeichnete einen Zuwachs um 5,6 Prozent, und die Länder verbuchten ein Plus von 4,9 Prozent.

Für die deutsche Konjunktur sahen die Ökonomen aus dem Haus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) derzeit eine "ambivalente" Entwicklung. Zum einen zeichne sich am Anfang des vierten Quartals eine stabilere Entwicklung der Warenexporte ab, andererseits blieben aber weltwirtschaftliche Unsicherheiten bestehen.

Zudem habe die Industrieproduktion einen schwachen Einstieg in das vierte Quartal verzeichnet, vor allem in der Pharmaindustrie und erneut im Kraftfahrzeugbau, was auf ein Fortbestehen von Belastungsfaktoren hindeute. Die zunehmenden Auftragseingänge deuteten aber darauf hin, "dass sich die konjunkturelle Dynamik leicht beschleunigen dürfte".

