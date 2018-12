Andersen Global kündigt eine erweiterte Präsenz in Indien an, da Nangia Advisors LLP, ein Kooperationspartner von Andersen Global, einen Bürostandort in Gurgaon, Indien, eröffnet hat. Nangia Advisors begann im Mai 2018 mit Andersen Global zusammenzuarbeiten, was die Expansion des internationalen Verbandes in Indien anstieß. Die Erweiterung in Gurgaon markiert den fünften Standort von Nangia Advisors und führt ihr stetiges Wachstum in Indien fort.

Neben Gurgaon ist Nangia Advisors LLP auch in Neu-Delhi, Mumbai, Noida und Dehradun vertreten. Die Kanzlei verfügt über fast 300 Fachkräfte und beinahe 38 Jahre Erfahrung. Sie bietet in Indien tätigen multinationalen Unternehmen aus den verschiedensten Sektoren eine Vielzahl unterschiedlicher Dienstleistungen, darunter Eintrittsstrategien, Umstrukturierungen, grenzüberschreitende Besteuerung, Verrechnungspreisgestaltung, Steuerberatung und Consulting, Steuerstreitigkeiten, Fusionen und Übernahmen sowie Regulierungs- und Investmentbanking.

"Unser zusätzlicher Standort in Gurgaon ist ein strategischer Schritt, da wir im internationalen Geschäftsumfeld weiter an Dynamik zulegen", kommentierte Rakesh Nangia, Gründer und Managing Partner von Nangia Advisors LLP. "Es ist aufregend, wie das neue Büro nach der Ankündigung unserer Zusammenarbeit im Frühjahr 2018 in so kurzer Zeit eröffnet wurde und ich freue mich, unseren Mandanten an diesem Standort erstklassige Dienstleistungen anzubieten."

Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO, fügte hinzu: "Die Expansion von Nangia Advisors ist Teil einer breiteren Strategie, um unsere Präsenz in der Region zu erweitern und wird ihnen mehr Möglichkeiten bieten, mit neuen Mandanten zusammenzuarbeiten und ihre Präsenz auf dem lokalen Markt zu stärken."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 126 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

