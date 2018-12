Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890) ("Seoul"), einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich LED-Produkte und -Technologie, hat bekannt gegeben, dass Seoul eine Patentverletzungsklage gegen einen weltweiten Vertreiber von Everlight LED-Produkten in Deutschland gewonnen hat. Das deutsche Gericht hat gegen den Verkauf der beschuldigten Everlight-Produkte eine einstweilige Verfügung erlassen und den Vertreiber angewiesen, diese Produkte von gewerblichen Kunden zurückzurufen.

Im März 2017 reichte Seoul beim Landgericht Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen Mouser Electronic Inc. in Deutschland ein, die den Vertrieb bestimmter Everlight LED-Produkte als Verletzung eines von Seoul durchgesetzten Patents darstellte. Nach einem 20-monatigen Prozessverfahren entschied das Gericht zugunsten der Verletzungsansprüche von SSC, einschließlich Anordnung einer einstweiligen Verfügung gegen den Vertrieb der besagten Everlight-Produkte. Das Gericht ordnete auch an, nach dem 13. Juli 2012 verkaufte beschuldigte Everlight-Produkte von den gewerblichen Kunden des Vertreibers zurückzuziehen. Die Entscheidung wurde in erster Instanz erlassen.

Die patentierte Technologie, die dieser Rechtsstreit betrifft, dient dazu, aus der internen LED-Struktur emittiertes Licht durch Behandlung von LED-Chip-Oberflächen effizient zu extrahieren und dadurch Lichtintensität und Helligkeit deutlich zu verbessern. Diese patentierte Technologie wurde in 12 großen Ländern registriert, darunter USA, Europa und Asien. Sie findet in Autoscheinwerfern, UV-Beleuchtung, Gartenbaubeleuchtung, Außenbeleuchtung und Handy-Taschenlampen breite Anwendung. Daher würde dieses Gerichtsurteil Seoul ermöglichen, seine Patentrechte von ca. 5 Milliarden USD auf dem globalen LED-Markt auszuüben.

"Wir tun unser Bestes, um ein faires Wettbewerbsumfeld zu fördern, in dem junge Unternehmer und kleine Unternehmen in der Geschäftswelt erfolgreich sein können, indem sie sich auf einen fairen Wettbewerb auf dem Markt verlassen und die hart erarbeitete, patentierte Technologie respektieren", so Sam Ryu, Vizepräsident IT Business bei Seoul.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt Leuchtdioden (LEDs) für Automobile, allgemeine Beleuchtung, spezielle Beleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößter LED-Hersteller weltweit besitzt Seoul Semiconductor über 12.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfache strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver Serie die weltweit kleinsten 24 W DC LED-Treiber; Acrich, die weltweit erste AC-betriebene LED-Technologie für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller AC-LED-verwandter Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion, sowie Multi-Junction-Technologie (MJT) und nPola, ein neues LED-Produkt, basierend auf GaN-Substrat-Technologie, die mehr als die zehnfache Ausgabe im Vergleich zu herkömmlichen LEDs erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.seoulsemicon.com.

