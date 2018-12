Biogemüse ist frisch und regional verfügbar und bietet intensives Geschmackserlebnis, heißt es in einer Mitteilung von das bundesweite Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau. Wer fit durch den Winter kommen will, muss nicht auf Obst aus Übersee zurückgreifen. In Deutschland gibt es frisches und gesundes Wintergemüse. Gut für...

Den vollständigen Artikel lesen ...