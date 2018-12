FLIR Star SAFIRE 380-HDc bietet US Strategic Command Überwachungsfähigkeiten für Boeing-Helikopter

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute bekannt, Boeing den FLIR Star SAFIRE 380-HDc EO/IR-Überwachungssensor für den UH-1N-Ersatzvertrag der United States Air Force (USAF) bereitzustellen. Das Ersatzprogramm wird die aktuelle Flotte der USAF UH-1N-Hubschrauber ersetzen, die die nuklearen interkontinentalen ballistischen Raketenbasen des Dienstes in Wyoming, Montana und North Dakota unterstützen. Das Fluggerät wird auch für Trainings-, Test- und operative Unterstützungsmissionen eingesetzt. Der erste Auftrag an FLIR betrifft die ersten vier Hubschrauber, mit einem Gesamtvolumen von bis zu 84 MH-139 Hubschraubern und einem Wert von über 40 Millionen USD an FLIR.

FLIR will provide its Star SAFIRE 380-HDc airborne surveillance camera as part of the Boeing-Leonardo UH-1N replacement contract (Photo: Business Wire)

Boeing erhielt einen Festpreisvertrag von 375,5 Mio. USD für die entwicklungsfreie Integration der vier Fluggeräte als Ersatz für die UH-1N. Dies war ein einfacher Auftrag (einschließlich Optionen) im Wert von rund 2,38 Milliarden USD, der den Erwerb und die Erhaltung von bis zu 84 MH-139-Hubschraubern, Trainingsgeräten und dazugehörigen Hilfsgeräten enthält. Sofern alle Optionen ausgeübt werden, sollten die Arbeiten erwartungsgemäß bis September 2031 abgeschlossen sein.

FLIR liefert Überwachungskomponenten der aktuellen UH-1N-Hubschrauber, die seit Mitte der 90er Jahre vom U.S. Strategic Command eingesetzt werden. FLIR nahm an den Upgrades des EO/IR-Überwachungssystem dieser Fluggeräte teil und wurde kürzlich beauftragt, eine Reihe von Fluggeräten auf FLIR Star SAFIRE 380-HDc aufzurüsten, bevor das neue Fluggerät eingesetzt wird.

"Wir fühlen uns geehrt, von Boeing als Teil dieser wichtigen nationalen Sicherheitsmission ausgewählt worden zu sein", sagte Jim Cannon, President und CEO von FLIR. "Unsere Luftbildlösungen werden verbesserte Überwachung und Bedrohungserkennung für die U.S. Strategic Command Mission gewährleisten und dazu beitragen, unsere Piloten und Bürger zu schützen."

Die Sensoren werden von der FLIR Government and Defense Business Unit im Werk Wilsonville, Oregon, hergestellt. Die Hubschrauber, die auf zivilen Leonardo AW139 beruhen, werden im Leonardo-Werk in Philadelphia montiert. Boeing wird die militärischen Komponenten in seinem Werk in Philadelphia integrieren. Weitere Informationen über den FLIR Star SAFIRE 380-HDc finden Sie unter: FLIR.com/airborne.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon (USA). Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern, das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR mit seinen fast 3.500 Mitarbeitern ist es, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen, indem es Wärmebildkameras und angrenzende Technologien nutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können Wörter wie "annehmen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen" und "glauben" sowie ähnliche Wörter und Ausdrücke enthalten und die Annahmen umfassen, die diesen Aussagen zugrunde liegen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die teilweise auf möglicherweise falschen Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Die tatsächlichen Folgen und Ergebnisse können daher aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

