Die japanische Zentralbank hält angesichts der weiter niedrigen Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die Bank of Japan (BoJ) verkündete ihren Entschluss am Donnerstag nach zweitägigen Beratungen. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben.

Die US-Notenbank hatte dagegen am Vortag ihren Leitzins erneut angehoben. Die Federal Funds Rate - der Zinssatz, zu dem sich in den USA Banken gegenseitig über Nacht Geld leihen - steigt um 0,25 Punkte auf einen Zielkorridor von 2,25 bis 2,5 Prozent. In Japan liegt der sogenannte kurzfristige Einlagensatz weiter bei minus 0,1 Prozent.

In Marktkreisen war der Entschluss der Bank of Japan erwartet worden. Hintergrund ist zum einen die hartnäckig niedrige Inflation. Zum anderen steht die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt vor Risiken, einschließlich einer geplanten Anhebung der Verbrauchssteuer./ln/DP/zb

