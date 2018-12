Trotz Berg- und Talfahrt haben die US-Börsen letztlich relativ gelassen auf die Zinserhöhung reagiert. Eine stabile Geldpolitik scheint wichtiger als ein schnelles Kursfeuerwerk.

"Wenn dir das Leben Zitronen gibt - mach' Limonade draus". Fed-Chef Jerome Powell hatte keine Chance. Und er hat sie genutzt. Mit seiner moderaten vierten Zinsanhebung für 2018 hat er signalisiert, dass er verstanden hat, dass sich die Wirtschaftslage in den USA abschwächt.

Mit seiner Ankündigung, im kommenden Jahr werde es gegebenenfalls weniger Zinsanhebungen geben als noch vor kurzem erwogen, hat er zudem klargestellt, dass die US-Zentralbank keinen Dogmen folgt, sondern sehr genau die wirtschaftliche Lage der Nation im Auge hat und flexibel reagiert. Und zwar auf Zahlen und Fakten, nicht auf Twitter-Kommandos.

Die Wall Street ließ sich am Mittwoch gerne einen Becher süße Zitronenlimonade eingießen. Zwar stürzte der Dow-Jones-Index von seinem Tageshoch kurz vor der Zinsverkündung um 895 Punkte als Reaktion auf die Ansage des obersten US-Notenbankers ab. Doch bis zum Handelsende konnte der Leitindex seine Verluste eingrenzen. Er schloss verglichen zum Vortagesschluss mit einem Minus von 352 Punkten beziehungsweise 1,5 Prozent bei 23324 Zählern.

Auch der S&P-500, der Gratmesser des gesamten Börsenmarktes schloss nur 1,54 Prozent tiefer, der High-Tech-Index Nasdaq büßte 2,17 Prozent ein. Der Nasdaq hatte so oft in den vergangenen Jahren die Show gerettet und die zehn Jahre alte Aktien-Hausse immer wieder reanimiert, wenn ihr der Schwung auszugehen drohte. Ein Ausverkauf am Aktienmarkt sieht anders aus.

Doch für die nähere Zukunft sieht es trotzdem düster aus. Der Talboden der derzeitigen Korrektur ist noch nicht gefunden, da sind sich Analysten einig. Und dafür gibt es handfeste Gründe. Da ist der Wegfall der Tech-Hausse - Apple, Facebook, Amazon und andere Werte verlieren langsam aber unerbittlich an Wert. Sie werden nicht wertlos, aber Skandale belasten die Branche und Google hat gerade erst das geringste Wachstum seit Jahren vermeldet.

Einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...