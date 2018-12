Eine Studie weckte kürzlich Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit von Wirecard. Die Aktie steht seitdem unter Druck - zu Recht? Im Heimatmarkt könnte Wirecards Position jedenfalls schwächer sein als vielfach angenommen.

Die Geschichte von Wirecard ist eine reinrassige Erfolgsgeschichte. Als um das Jahr 2000 viele Haushalte Internet bekamen, stellte sich schnell die Frage, wie Waren und Dienstleistungen über das Netz verkauft und dann eben auch online bezahlt werden können. Da kam Wirecard ins Spiel. Die Firma mit Sitz in Aschheim bei München hatte als eines der ersten Unternehmen Zahlungssysteme im Angebot.

Anfangs wurden die vor allem von Erotikanbietern genutzt. Mit dem Siegeszug des Internetshoppings aber wurden Wirecards Kunden seriöser und das Geschäft wuchs kräftig. Aus einer kleinen Technologiebude wuchs ein milliardenschweres Imperium, mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz in den ersten neun Monaten dieses Jahres.

Seit kurzem gehört Wirecard zu den 30 wertvollsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Weltweit hat das Unternehmen im vergangenen Jahr Zahlungen über 91 Milliarden Euro abgewickelt. Knapp 19 Milliarden Euro waren es im Heimatmarkt Deutschland. Davon wiederum sollen nach Angaben des Unternehmens 15 Milliarden Euro auf Internet-Shopping entfallen, der Rest auf Kreditkarten und Ähnliches. Das heißt: Wirecard muss im deutschen Online-Handel eine ziemlich große Nummer sein.

Die Investmentbank Merrill Lynch wollte das überprüfen. Die Analysten haben recherchiert, über wen die 100 größten Online-Händler in Deutschland ihre Zahlungen abwickeln. Zum Teil wird der Zahlungsabwickler bei einem Einkauf angezeigt. Für etwas mehr als zwei Drittel der Unternehmen erhielt Merrill so Auskunft über den jeweiligen Payment-Provider. Dieser macht für Internetshops die technische Abwicklung der Zahlungen. Will zum Beispiel Lidl seinen Online-Kunden verschiedene Bezahlmethoden etwa per Kreditkarte oder Paypal anbieten, dann implementiert der Payment-Provider diese Bezahlmethoden in den Shop. Er stellt die Software und leitet die Bezahldaten weiter.Bei der Untersuchung von Merrill Lynch stellte sich heraus, dass nur fünf von 69 Unternehmen Wirecard als Payment-Provider nutzen. Das erschien den Analysten offenbar erschreckend wenig. Die Investmentbank setzte daraufhin das Kursziel für die Aktie von Wirecard herunter. "Nach eingehender Analyse der Zahlungsabwickler im deutschen Onlinehandel" mache man sich "Sorgen um die Wettbewerbsposition von Wirecard und die Nachhaltigkeit der inzwischen eingepreisten Wachstumsdynamik", heißt es in einem Bericht der Bank.

In der Tat sollte es zu denken geben, wenn ein Milliardenunternehmen wie Wirecard ausgerechnet am Heimatmarkt offenbar kaum Kunden hat.

Aber: Stimmt das überhaupt?

Wirecard kritisierte, dass Merrill Lynch mit seiner Methodik nur einen Teil der Wirecard-Kunden erfassen konnte - nämlich nur diejenigen, die Wirecard als Payment-Provider nutzen, nicht aber solche Kunden, die Wirecard als Acquirer nutzen. Dieses Geschäft sei viel lukrativer: Der Payment-Provider wickelt Zahlungen nur technisch ab. Der Acquirer sorgt für den Geldfluss vom Online-Shop zum Kreditkartenunternehmen. Er deckt auch das Risiko ab, falls es zu einem Zahlungsausfall kommt. Dafür bekommt der Acquirer mehr Geld als der Payment Provider. Mit seiner Kritik hat Wirecard deshalb recht: Merrill hat die Acquirer nicht erfasst.

Ist die These von Merrill Lynch deshalb falsch?

Die WirtschaftsWoche hatte vor einigen Monaten die 100 größten Onlinehändler gefragt, welche Zahlungsabwickler sie nutzen. 51 Unternehmen nahmen teil. In der Zwischenzeit hat die Redaktion weitere Informationen von Händlern gesammelt und um Daten ergänzt, die der Branchendienst Finanz-Szene.de und Merrill Lynch veröffentlicht haben. Von 28 der 30 größten Online-Shops liegen der WirtschaftsWoche nun die Namen der Zahlungsabwickler vor. Von diesen 28 Unternehmen sind wiederum fünf Unternehmen Kunden von Wirecard. Sie nutzen Wirecard entweder als Payment Provider oder als Acquirer.

Diese Kunden von Wirecard kommen zusammen auf ein Transaktionsvolumen von 1,1 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anteil von 5,5 Prozent am gesamten Transaktionsvolumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...